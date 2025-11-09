Стало известно, какого оружия лишилась Украина из-за остановки экспорта США
Страны НАТО не смогут получать американские HIMARS и другое оружие США из-за приостановки работы правительства страны
Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense
В США из-за приостановки работы правительства приостановили поставки вооружения для союзников по НАТО, которое, затем, попадало на Украину через посредников. Журналисты Axios уточнили, что приостановлены поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS.
«Под заморозку попали поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS, предназначенных для союзников по НАТО. Среди них, например, Дания, Хорватия и Польша», — уточнили авторы материала.
Они подчеркивают, что США не всегда знают, где в конечном итоге окажется вооружение, которое они поставляют Западу. С большой вероятностью американское оружие оказывалось на Украине при помощи посредников.
В США уже 40 дней продолжается так называемый шатдаун — приостановка работы правительства страны. Это привело к тому, что экспорт американского оружия союзникам по НАТО на сумму более 5 миллиардов долларов также оказался приостановлен. Это сказалось и на Украине, которая получала вооружение через посредников.
