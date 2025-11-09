Стало известно, какого оружия лишилась Украина из-за остановки экспорта США

Страны НАТО не смогут получать американские HIMARS и другое оружие США из-за приостановки работы правительства страны Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense

В США из-за приостановки работы правительства приостановили поставки вооружения для союзников по НАТО, которое, затем, попадало на Украину через посредников. Журналисты Axios уточнили, что приостановлены поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Под заморозку попали поставки ракет AMRAAM, боевых систем Aegis и реактивных систем залпового огня HIMARS, предназначенных для союзников по НАТО. Среди них, например, Дания, Хорватия и Польша», — уточнили авторы материала.

Они подчеркивают, что США не всегда знают, где в конечном итоге окажется вооружение, которое они поставляют Западу. С большой вероятностью американское оружие оказывалось на Украине при помощи посредников.

