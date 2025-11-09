Пенсионеру из Владимирской области грозит 15 лет за поход в туалет в кустах
Пенсионер Валерий сходил в туалет в кустах многоквартирного двора и теперь его обвиняют в домогательствах к детям, передает Mash
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пенсионеру из Владимирской области грозит до 15 лет тюрьмы из-за обвинения в домогательствах к детям. Это произошло после того, как мужчина сходил в туалет в кусты во дворе многоквартирного дома и его якобы увидели дети. Родственники пенсионера уверены, что на того специально наговаривают. Об этом сообщает Mash.
«65-летний Валерий выпил пива в самодельном бунгало во дворе многоэтажного дома. Когда приспичило — воспользовался кустиками и мирно пошел спать. Утром в дверь внезапно постучала полиция и увезла мужчину на допрос. Оказалось, что соседские девочки 9 и 10 лет рассказали об увиденном маме и папе. Только утверждают: Валерий не мочился, а показывал им свое причинное место и трогал себя», — передают авторы канала. Сам мужчина заверяет, что детей вообще не видел.
Супруга Валерия считает, что дети из неблагополучной семьи оклеветали ее мужа и, возможно, планировали шантажировать ради денег. На видео с камер наблюдения видно, что Валерий спокойно идет мимо магазина, а девочки едут за ним на велосипедах. По мнению жены пенсионера, дети специально выслеживали его, а от реального насильника держались бы подальше.
