Белый дом оправдался за спящего на совещаниях Трампа
Белый дом опроверг слухи о сне Трампа во время мероприятия
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Белый дом опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп спал во время важного мероприятия в Овальном кабинете. Помощник пресс-секретаря Тейлор Роджерс заявила, что американский лидер активно участвовал в пресс-конференции о снижении цен на лекарства для диабетиков.
«Президент не спал. Более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления», — подчеркнула Тейлор Роджерс в комментарии CNN. Она обвинила либеральные СМИ в распространении ложной информации вместо освещения исторического снижения цен на препараты.
Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Трамп сидел с закрытыми глазами во время пресс-конференции, посвященной снижению цен на два препарата для диабетиков. Инициатива президента, по словам представителя Белого дома, позволит сэкономить значительные средства и спасти множество жизней американцев.
Представитель Белого дома акцентировала внимание на значимости медицинской инициативы Трампа, а не на его внешнем виде. По ее словам, снижение цен на препараты станет важным достижением администрации республиканца.
Ситуация с предполагаемым сном президента во время мероприятия не первая: ранее в социальных сетях уже распространялись фотографии, на которых Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время другого заявления в Овальном кабинете. При этом вопросы о здоровье 79-летнего президента не утихают — ранее военные и чиновники США отмечали проблемы с когнитивными функциями Трампа, а летом Белый дом объявил о диагностированной у президента хронической венозной недостаточности.
