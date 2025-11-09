Белый дом оправдался за спящего на совещаниях Трампа

Белый дом опроверг слухи о сне Трампа во время мероприятия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Белый дом опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп спал во время важного мероприятия в Овальном кабинете. Помощник пресс-секретаря Тейлор Роджерс заявила, что американский лидер активно участвовал в пресс-конференции о снижении цен на лекарства для диабетиков.

«Президент не спал. Более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления», — подчеркнула Тейлор Роджерс в комментарии CNN. Она обвинила либеральные СМИ в распространении ложной информации вместо освещения исторического снижения цен на препараты.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Трамп сидел с закрытыми глазами во время пресс-конференции, посвященной снижению цен на два препарата для диабетиков. Инициатива президента, по словам представителя Белого дома, позволит сэкономить значительные средства и спасти множество жизней американцев.

Представитель Белого дома акцентировала внимание на значимости медицинской инициативы Трампа, а не на его внешнем виде. По ее словам, снижение цен на препараты станет важным достижением администрации республиканца.