Юбилей в стиле 007, гости из списка Forbes и слухи о свадьбе: как глава семейства Кардашьян отметила 70-летие

Крис Дженнер исполнилось 70 лет Фото: Ivanka Voisin/Zuma/TASS

В эти выходные Крис Дженнер, возглавляющая медийный клан Кардашьян, отметила свой 70-летний юбилей грандиозным праздником. Мероприятие привлекло порядка 300 гостей, среди которых были видные представители шоу-бизнеса и члены королевских семей, в том числе герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. В этом году вечеринка прошла в стиле Джеймса Бонда — 007. Подробности звездного праздника — в материале URA.RU.

Место проведения

День рождение Дженнер прошло в особняке Джеффа Безоса Фото: Marco Destefanis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Эксклюзивное празднование юбилея Крис Дженнер состоялось в роскошном особняке основателя Amazon Джеффа Безоса и его партнерши Лорен Санчес, расположенном в престижном районе Беверли-Хиллз. Как сообщает TMZ, стоимость недвижимости, где проходило торжество, оценивается в 165 миллионов долларов.

Гости мероприятия

На юбилее присутствовали Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан Фото: Will Oliver - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Торжество по случаю 70-летия Крис Дженнер собрало представителей мировой элиты из различных сфер. Среди 300 гостей мероприятия присутствовали герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри, а также основатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан. На празднике также были замечены основатель Microsoft Билл Гейтс, телеведущая Опра Уинфри и певица Марайя Кэри.

Особый интерес вызвало появление певицы Адель, которая редко посещает светские мероприятия. Она прибыла на торжество вместе со своим женихом Ричем Полом. Среди других знаменитых гостей присутствовали музыкант Снуп Догг, модель Хейли Бибер и телеведущая Марта Стюарт.

Звездные образы гостей

Меган Маркл выбрала элегантный обтягивающий топ с юбкой-халатом, а принц Гарри — смокинг с памятной брошью-маком Фото: Stephen Lock / i-Images/Zuma/TASS

Меган Маркл выбрала для мероприятия облегающий черный топ и юбку-халат, а принц Гарри — классический смокинг с галстуком-бабочкой и брошкой-маком. Многие отметили, что супруги действительно выглядели как Джеймс Бонд и его спутница.

К юбилею старшая дочь Крис — Кортни Кардашьян — обновила свой имидж, добавив в него новую челку. Ким же выбрала для мероприятия платье с открытой спиной, Кайли — белое платье, стилизованное под 60-е годы, а Кендалл — ярко-красное платье силуэта «русалка».

Жених Адель Рич Пол появился на вечере в костюме из кремового пиджака и черных брюк, а певица была в облегающем черном платье с бисером. Центром внимания стала сама Крис Дженнер в малиновом платье с каскадными оборками, дополнившая образ длинными перчатками и серьгами-капельками. Ее наряд подчеркнул статус главной героини вечера и задал тон всему мероприятию.

Не только день рождения?

Вопрос о возможной помолвке Крис Дженнер и ее партнера Кори Гэмбла остается открытым Фото: VICKIE FLORES/EPA/TASS

Ранее источник TMZ сообщал, что Крис Дженнер и ее спутник Кори Гэмбл могут объявить о свадьбе на вечеринке по случаю 70-летия бизнесвумен. Предполагалось, что свадьба станет сюрпризом, и большинство гостей не будут знать о ней.