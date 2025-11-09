Хозяина парома из Турции несколько раз предупреждали, что судно не пустят в Сочи
Владельцы Seabridge проигнорировали запрет и устроили пассажирам трехдневную голодовку в море
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Владельца парома Seabridge неоднократно предупреждали о невозможности захода судна в порт Сочи, однако судовладелец продолжил движение в направлении российского порта. Об этом сообщает одно из изданий со ссылкой на информированный источник.
«Надеялись зайти через шумиху в СМИ, но не получилось», — заявил источник RT. По его словам, судовладелец осознанно шел на конфликтную ситуацию, рассчитывая на медийное давление.
Паром Seabridge с пассажирами на борту несколько суток находился в акватории Сочи, не имея возможности пришвартоваться. Ранее судно было вынуждено вернуться в турецкий Трабзон после безуспешных попыток войти в сочинский порт.
Источник подтвердил, что российские власти заранее уведомили судовладельца о невозможности приема парома. Тем не менее, судно продолжило движение к Сочи.
Паром Seabridge отправился из Трабзона в Сочи 5 ноября, став первым за 14 лет судном на этом направлении. После тестового рейса в октябре 2025 года губернатор Краснодарского края заявил о преждевременности и небезопасности запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном, что вызвало разногласия с перевозчиком. Сейчас судно уже несколько суток не может зайти в порт Сочи из-за сложных погодных условий и отсутствия разрешения на швартовку.
