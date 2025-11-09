Хозяина парома из Турции несколько раз предупреждали, что судно не пустят в Сочи

Владельцы Seabridge проигнорировали запрет и устроили пассажирам трехдневную голодовку в море Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Владельца парома Seabridge неоднократно предупреждали о невозможности захода судна в порт Сочи, однако судовладелец продолжил движение в направлении российского порта. Об этом сообщает одно из изданий со ссылкой на информированный источник.

«Надеялись зайти через шумиху в СМИ, но не получилось», — заявил источник RT. По его словам, судовладелец осознанно шел на конфликтную ситуацию, рассчитывая на медийное давление.

Паром Seabridge с пассажирами на борту несколько суток находился в акватории Сочи, не имея возможности пришвартоваться. Ранее судно было вынуждено вернуться в турецкий Трабзон после безуспешных попыток войти в сочинский порт.

Источник подтвердил, что российские власти заранее уведомили судовладельца о невозможности приема парома. Тем не менее, судно продолжило движение к Сочи.