Жителям одной европейской страны пообещали починить дороги через 103 года
Временный ремонт выбоин на дорогах Оксфордшира регулярно разрушался при первых же заморозках
Жители британского графства Оксфордшир получили шокирующий ответ от местных властей — капитальный ремонт их дороги запланирован через 103 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на официальные данные Совета графства.
«Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей», — заявил местный житель. По данным ежегодного исследования ALARM, средний цикл ремонта дорог в регионе действительно составляет 103 года.
Дорога, которую местные жители просили отремонтировать, последний раз обновлялась 42 года назад. Сейчас покрытие постоянно разрушается, образуя опасные выбоины. Временные ремонтные работы не дают результата — при первых заморозках дорога снова приходит в негодное состояние. Жители называют ситуацию абсурдной и требующей немедленного решения.
Представители Совета графства Оксфордшир признали остроту проблемы с дорогами по всей стране. Они объяснили, что нехватка бюджетных средств не позволяет проводить ремонты в запланированные сроки. При этом власти не уточнили, когда конкретно будет выделено финансирование на ремонт этой дороги и существуют ли возможности ускорить процесс.
