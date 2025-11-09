Жителям одной европейской страны пообещали починить дороги через 103 года

Временный ремонт выбоин на дорогах Оксфордшира регулярно разрушался при первых же заморозках Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители британского графства Оксфордшир получили шокирующий ответ от местных властей — капитальный ремонт их дороги запланирован через 103 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на официальные данные Совета графства.

«Сто три года ожидания дороги — это неслыханно. Это больше, чем жизнь большинства людей», — заявил местный житель. По данным ежегодного исследования ALARM, средний цикл ремонта дорог в регионе действительно составляет 103 года.

Дорога, которую местные жители просили отремонтировать, последний раз обновлялась 42 года назад. Сейчас покрытие постоянно разрушается, образуя опасные выбоины. Временные ремонтные работы не дают результата — при первых заморозках дорога снова приходит в негодное состояние. Жители называют ситуацию абсурдной и требующей немедленного решения.

Продолжение после рекламы