Британия поймала себя на закупках российской авиатехники
Британские компании импортировали из России авиатехнику, что могло нарушить санкционный режим
Власти Великобритании начали расследование возможного нарушения санкционного режима против России из-за импорта авиатехники на сумму 36,3 миллионов евро. Об этом сообщает The Observer со ссылкой на данные министерства по делам бизнеса и торговли.
«Британская сторона ввезла из РФ с января по июнь 2025 года товары на сумму 80 миллионов евро (105 миллионов долларов)», — отмечает издание. Почти половина этой суммы — 36,3 миллионов евро (47,7 миллионов долларов) — пришлась на российскую авиатехнику.
Общий объем британского импорта из России вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Точные виды закупленной авиатехники в материале не уточняются, однако санкционный режим запрещает приобретение подобных товаров, которые «могут обеспечить значительные доходы для России».
Представители не смогли подтвердить, были ли эти сделки разрешены в соответствии с действующими ограничениями. Расследование должно установить законность операций.
Чиновник из правительства Великобритании сообщил о вероятности применения санкций к нарушителям санкционного режима. Он призвал компании, которые подозревают у себя нарушения торговых санкций, информировать об этом государственные органы. Нарушителям грозят крупные денежные штрафы или уголовное преследование. Власти намерены тщательно проверить все обстоятельства импортных операций.
