Евросоюз создает «министерство правды» под предлогом борьбы с дезинформацией
Евросоюз готовится создать специализированный центр демократической устойчивости
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Евросоюз готовится создать «министерство правды» под предлогом борьбы с дезинформацией. Об этом заявил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.
«Планы главы Еврокомиссии по созданию нового центра противодействия дезинформации, которая якобы исходит от РФ, КНР и других государств, говорят о намерении создать „министерство правды“. Это необходимо для институционализации режима цензуры в ЕС», — заявил Альфред де Зайас, передает ТАСС.
Инициатива создания центра принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Официально представить документ планируется 12 ноября. Планируется, что центр будет бороться с «гибридными атаками» со стороны России и другими действиями, которые воспринимаются как дезинформация. Членство в центре будет добровольным, присоединиться смогут страны-участницы ЕС, кандидаты на вступление и Великобритания в статусе «партнера-единомышленника».
