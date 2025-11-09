Путин позвонил Пахмутовой во время ее концерта и поздравил с днем рождения

Телефонный звонок президента застал Александру Пахмутову во время выступления на собственном юбилейном концерте Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин лично позвонил Александре Пахмутовой, чтобы поздравить композитора с днем рождения во время ее концерта. Об этом сообщил журналист Андрей Зарубин.

«Ой, это ж Путин позвонил!» — процитировал реакцию окружения Пахмутовой Андрей Зарубин в своем telegram-канале. Телефонный звонок президента стал сюрпризом для композитора и гостей мероприятия.

Поздравление прозвучало в прямом эфире концерта, посвященного дню рождения известного композитора. Владимир Путин лично обратился к Александре Пахмутовой, выразив признательность за ее творческий вклад в российскую культуру. Момент телефонного разговора вызвал эмоциональную реакцию у присутствующих в зале. Пахмутова приняла поздравления во время перерыва в концертной программе.

Александра Пахмутова является одним из самых известных российских композиторов, автором многочисленных популярных песен и симфонических произведений. Ее творчество известно не только в России, но и за рубежом.