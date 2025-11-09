Названы действенные способы сохранить зимнюю резину

Перепады температур разрушают структуру зимней резины, вызывая преждевременное растрескивание и потерю эластичности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неправильное хранение и агрессивная езда способны сократить срок службы зимней резины на 30-40%. О главных ошибках водителей и способах их избежать рассказал шинный эксперт Николай Погуляев.

«Многие хранят колеса на балконе или в гаражах, где температура постоянно скачет от минуса к плюсу. От таких перепадов шины теряют эластичность, трескаются и превращаются в бесполезный предмет», — предупредил эксперт в интервью «Ленте.ру».

Первой и самой распространенной ошибкой Погуляев назвал неправильное хранение. Шины разрушаются от солнечного света, перепадов температур и хранения в полиэтиленовых пакетах. Идеальные условия — сухое, прохладное и темное помещение. Вторая ошибка — агрессивный стиль вождения. Резкие старты, торможения и пробуксовки приводят к вылету шипов и преждевременному износу протектора даже у качественной резины.

Эксперт рекомендует обязательно прикатывать новую зимнюю резину — первые 700 километров двигаться со скоростью до 80 км/ч, избегая резких маневров, чтобы шины окончательно зафиксировались в посадочных гнездах. Не менее важно регулярно проверять давление в колесах и своевременно делать балансировку с развал-схождением при сезонной смене шин. Также следует избегать резких перепадов температур, например, когда машина с мороза сразу попадает в теплый подземный паркинг, так как такие скачки разрушают структуру резины.

Даже минимальное отклонение углов установки колес приводит к неравномерному износу протектора, подчеркнул Погуляев. Соблюдение простых правил хранения и эксплуатации позволяет сохранить зимнюю резину в идеальном состоянии на 5-7 сезонов.