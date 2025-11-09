Увел жену у Табакова, отсидел в тюрьме и потерял детей: как менялась жизнь Михаила Ефремова

Михаил Ефремов отмечает день рождения 10 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Ефремов — один из самых известных российских актеров, чья жизнь полна взлетов и падений. Его имя звучало не только в популярных фильмах, но и в крупных скандалах. В этом году актер вышел из тюрьмы, куда попал из-за смертельного ДТП. Теперь он снова готовится выйти на сцену. 10 ноября Михаилу Ефремову исполняется 63 года. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Первые роли и воспитание дедушки

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве. Его отец — народный артист СССР Олег Ефремов, мать — актриса театра «Современник» Алла Покровская. Родители были в основном заняты творчеством, поэтому воспитанием Михаила занимался дедушка.

Впервые на сцену Михаил вышел в 10 лет. Он появлялся в эпизодах на сцене Московского художественного театра. В 1976 году он впервые сыграл небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!» и дебютировал в картине «Дни хирурга Мишкина». Первая известность у Ефремова появилась после съемок в фильме «Когда я стану великаном».

В школе Михаил учился плохо. На успеваемости сказывались пропуски занятий из-за съемок, а также плохое поведение и нежелание учиться.

«В школе учился плохо. Выгнали из пионеров в четвертом классе за эмоциональные поступки... Школа у нас была крутая. Дети секретарей горкома партии, дети артистов учились. В 9-м классе я столько двоек нахватал — ну, забил на учебу, — и родители отдали меня в школу рабочей молодежи» , — рассказывал Ефремов «Комсомольской правде».

В 1981 году он стал студентом Школы-студии МХАТ, но после первого курса был призван на двухлетнюю службу в армию. По возвращении из вооруженных сил Ефремов возобновил учебу в Школе-студии МХАТ и получил диплом в 1987 году.

Карьера Михаила Ефремова

Михаил Ефремов на сцене с ранних лет Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Ефремов сыграл свыше 150 ролей. Среди них — образ Алексея Жгута в сериале «Граница. Таежный роман». Съемки пришлись на крайне трудные для Михаила времена. У него скончался отец — актер Олег Ефремов. Михаил тогда признавался, что не был уверен, сможет ли в такой момент сыграть своего веселого героя. Но, как он потом признался, безмерно благодарен режиссеру, что тот доверил ему эту роль.

«У меня тогда отец умер, а Александр Наумович думал: взять меня, не взять? Смогу ли я в этот период сыграть этого веселого недотепу? Слава богу, что эта роль у меня была», — говорил он в программе «Сегодня вечером».

Одной из самых ярких ролей Михаила Ефремова — порочный и притягательный Леонид Азадовский в фильме «Generation П», снятом по роману Виктора Пелевина «Generation П». За роль в 12-серийной ленте «Оттепель» Ефремов стал лауреатом премии ТЭФИ как лучший актер. Также можно выделить работы Ефремова в фильмах «12», «Супертеща для неудачника» и «Статский советник».

Своей любимой ролью Ефремов называл одну из первых. «Если говорить о любимой роли, мой „паспорт“ актерской кинематографической профессии — это роль Петра Копейкина в фильме „Когда я стану великаном“. По поводу нелюбимой роли не буду ничего говорить, вдруг кого-то обижу. Над фильмом работают большие коллективы, никто не приходит и не говорит: „Давайте снимем плохое кино“, — говорил актер.

«Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница»

Михаил Ефремов оказывался в центре скандалов из-за алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О том, что Михаил Ефремов сильно выпивает, начали говорить почти 20 лет назад. В 2005-м появлялась информация, что по настоянию друзей он обращался к наркологу. Однако ситуацию это не изменило, и актер стал появляться в нетрезвом виде даже на съемках. В 2011-м в интервью Ефремов признавался, что на его актерскую карьеру это никак не влияет.

«Я могу сниматься в любом состоянии. Другое дело, как меня воспринимает съемочная группа в любом состоянии!» — рассказывал артист «Комсомольской правде».

Находясь в алкогольном состоянии, Ефремов неоднократно оказывался в центре скандалов. В 2016 году на фестивале «Кинотавр» он посетил все бары на территории отеля, а позже требовал продолжения банкета, распугав гостей. Он вел себя агрессивно, и успокоить его смогли лишь полицейские.

В 2018 году во время гастролей «Современника» в Самаре актер вышел нетрезвым на сцену. Он едва стоял на ногах, забывая текст. После того как зрители стали покидать зал, Ефремов кричал им вслед нецензурной бранью. В Минкульте Самарской области поведение актера назвали «безобразным», а руководство «Современника» извинилось за инцидент и назвало гастроли ошибкой.

После ряда подобных случаев сам Михаил Ефремов заявил, что не считает себя алкоголиком. «Я не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Такое название мне нравится больше», — заявил он.

Как Ефремов попал в тюрьму

8 июня 2020 года стало роковым для Михаила Ефремова. Он в очередной раз находился в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля и на Смоленской площади в Москве столкнулся с фургоном. Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы и вскоре умер в больнице.

Ефремова приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Позже срок лишения свободы сократился до семи с половиной лет. Актер был зачислен в исправительную колонию № 4 Белгородской области. В апреле 2025 года артист покинул колонию по условно-досрочному освобождению. Тогда суду он пообещал отказаться от алкоголя.

«Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Здесь, в колонии, у меня произошла переоценка ценностей. Я встал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану», — цитирует его слова «Коммерсант».

Пять браков Ефремова: «Только женившись на Софье, я стал примерным семьянином»









1/3 Евгения Добровольская Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Михаил Ефремов был женат пять раз. Первый брак с актрисой Еленой Гольяновой был фиктивным. Он женился, чтобы помочь ей разменять квартиру. Через несколько месяцев они развелись.

Второй супругой артиста стала филолог Ася Воробьева. В браке родился сын Никита Ефремов, который пошел по стопам отца и стал актером. Их отношения завязались, когда Ася была замужем за Антоном Табаковым. Причем забеременела она от Ефремова, еще будучи замужем. Тогда у них родился сын Никита. Сейчас он тоже известный актер.

Актриса Евгения Добровольская была третьей женой актера. Они прожили вместе 20 лет. В этом браке родился сын Николай.

«Мы жили очень бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я уворачивалась, а могла ответить. Однажды в больницу попали. Но мы друг друга любили, и никаких измен не было. С детства — мы же влюбились друг в друга детьми — договорились: пока мы вместе, мы друг другу не изменяем. Так все и было. Мы просто устали друг от друга», — рассказывала Добровольская «Комсомольской правде».

Четвертой супругой Ефремова стала актриса Ксения Качалина. Они познакомились на съемках сериала «Романовы. Венценосная семья». В 2000 году у пары родилась дочь Анна-Мария. После развода с Михаилом Ксения с дочкой уехала жить на Гоа. Вернувшись в Москву, Качалина стала злоупотреблять алкоголем.

Пятый раз артист женился на звукорежиссере Софье Кругликовой. В браке родились дочери Вера и Надежда, и сын Борис. «У меня замечательная семья, замечательная жена Софья. Только женившись на ней, я стал примерным семьянином. Это она, кстати, вымуштровала меня: дома изволь быть в трезвом обличье», — рассказывал актер.

Однако в сентябре 2025 года появилась информация, что пара разводится после 23 лет брака. Сообщалось, что артист даже перестал с ней разговаривать из-за постоянных конфликтов, а также из-за его свиданий с актрисой Дарьей Белоусовой прямо в колонии, где они провели вместе три дня, сообщает НТВ.

«У меня шесть плюсов — шесть детей»













1/4 Дочь Анна-Мария Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Рассуждая о плюсах своего возраста, Михаил Ефремов рассказывал aif.ru: «Их шесть. Шестеро детей! Они все мне дороги и прекрасны». Ранее он признавался, что любит их, но не вмешивается в воспитание. «Я их воспитываю единственно верным способом — невмешательством. Ну не могу долго заниматься детьми — таков уж я», — рассказывал артист. При этом отношения с детьми у него сложились по-разному.

По данным РИА «Новости», Борис, Вера и Анна-Мария сейчас не поддерживают отношения с отцом. Это произошло после его ареста. Анна-Мария до этого признавалась, что жизнь с матерью-алкоголичкой травмировала ее психику. В итоге она резко изменила имидж и стала называть себя Сергеем.

У Нади сложились теплые отношения с единокровным братом Никитой Ефремовым. Сам же Никита активно занимается актерской деятельностью. Ранее он, как и его отец, серьезно выпивал. Однако ему удалось справиться с пагубной привычкой. Также он заявлял, что не отвернулся от отца после его отправки в колонию.

«Для меня в этой истории главным было другое: любить отца, несмотря ни на что. Я просто приезжал и был рядом», — рассказал Никита в интервью Ксении Собчак.

Где сейчас Михаил Ефремов

Михаил Ефремов в сентябре стал актером театра «Мастерская „12“» режиссера Никиты Михалкова. Актер получил роль в спектакле «Без свидетелей», с которым выйдет на сцену в декабре.

Интересные факты из жизни Михаила Ефремова:

В 2011 году актер сыграл роль своего отца, Олега Ефремова, в сериале «Фурцева».

Впервые он попробовал алкоголь в 15 лет. На съемках ленты «Когда я стану великаном» звукооператоры подшутили над ним, налив в кружку коньяк вместо чая.

Перед самым дембелем он попал на гауптвахту, так как вместе с армейским другом ушел в самоволку.

Ефремов мог стать одним из героев в «Гардемаринах». Режиссер Светлана Дружинина очень хотела отдать ему роль Никиты, но артист был занят в театральных постановках.

В 1997 году Ефремова со скандалом уволили из МХТ имени Чехова после того, как он в состоянии алкогольного опьянения ударил по лицу замдиректора театра.

В колонии Ефремов работал кладовщиком в швейный цех и зарабатывал около 10 тысяч рублей в месяц. Он также изготовлял деревянные поделки на заказ, которые подписывал и продавал за 5-20 тысяч рублей.

Фильмы с участием Михаила Ефремова