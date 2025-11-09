Самарскому чиновнику, которого матом уволил губернатор Федорищев, нашли замену

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев нашел временную замену ранее уволенному матом мэру Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Самарской области временно исполняющим обязанности главы Кинельского района назначен Владимир Чихирев. Предыдущего руководителя в середине октября грубо уволил губернатор Вячеслав Федорищев. Документ о назначении размещен на сайте регионального правительства.

«Назначить временно исполняющим полномочия главы муниципального района Кинельский Самарской области Чихирсва Владимира Александровича до дня вступления в должность вновь избранного главы муниципнального района Кинсльский Самарской области», — говорится в распоряжении губернатора. Назначение объясняется досрочным прекращением полномочий предыдущего главы Юрия Жидкова.

Срок полномочий Жидкова, составляющий пять лет, истек 29 октября. Раз новый глава муниципалитета не был назначен, до недавнего времени руководитель продолжал исполнять свои обязанности.

Новый временный глава Владимир Чихирев будет исполнять обязанности до момента вступления в должность вновь избранного руководителя. Заявки на конкурс на замещение должности главы муниципалитета принимаются с 27 октября по 16 ноября — такое решение принял местный совет представителей.