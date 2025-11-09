Астроном объяснил, почему «заговорила» летящая на Землю комета

Радиотелескоп MeerKAT зафиксировал в спектре кометы 3I/ATLAS следы гидроксила — естественного соединения, характерного для всех ледяных космических тел Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Зафиксированные у кометы 3I/ATLAS электромагнитные сигналы являются естественным излучением, характерным для всех космических объектов. Об этом заявил астрофизик Дмитрий Вибе, опровергая теории об искусственном происхождении небесного тела.

«Где здесь виден сигнал, где видно, что он впервые получен, и каким боком это связано с фантазиями о искусственном происхождении этой кометы, я не понимаю», — подчеркнул ученый в интервью 360.ru. Он пояснил, что обнаруженные признаки гидроксила (OH) — обычное явление для комет.

При наблюдении радиотелескопом MeerKAT в спектре кометы выявили наличие гидроксила — молекулы из атомов кислорода и водорода. Это стандартный компонент кометных атмосфер, возникающий при испарении льда под действием солнечного излучения.

Продолжение после рекламы

Вибе отметил, что все астрономические объекты испускают различные сигналы: электромагнитные волны, гравитационные возмущения, элементарные частицы. Именно это позволяет изучать их дистанционно. Ученый исключил возможность мистификации, поскольку за кометой ведут наблюдение международные обсерватории. «Комета 3I/ATLAS абсолютно не является исключением. Ее тоже исследуют благодаря тому, что от нее исходит электромагнитное излучение», — констатировал астрофизик. Он добавил, что даже человеческое зрение основано на приеме электромагнитных сигналов, поэтому сам факт регистрации излучения от небесного тела не может свидетельствовать о его аномальной природе.