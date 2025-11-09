Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Российские военные завоевали золотые медали в рукопашном бою

09 ноября 2025 в 23:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых медалей

Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых медалей

Фото: Минобороны России

Российские военные спортсмены показали выдающиеся результаты на I Международном соревновании по армейскому рукопашному бою «Кубок Победы». Сборная России завоевала шесть золотых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские военные спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Спортсмены соревновались в семи весовых категориях. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место», — сообщает Минобороны России. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Юнус-Бек Евкуров передал приветственные слова Министра обороны Андрея Белоусова и пожелал здоровья и успехов участникам турнира.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 21 государства. Второе место в общекомандном зачете заняла команда Кыргызстана, третье — Казахстана. Победителям соревнований будут присвоены звания мастеров спорта международного класса.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место

Фото: Минобороны России


Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал