В Днепропетровской области началась эвакуация детей
С начала лета с прифронтовых территорий Украины уже эвакуировали более 14 тысяч детей вместе с семьями
Власти Украины ввели обязательную эвакуацию детей с родителями из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее постановление опубликовало украинское министерство развития территорий в своем telegram-канале.
«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — сообщили в ведомстве. Конкретный список населенных пунктов, подлежащих эвакуации, не приводится.
С 1 июня с прифронтовых территорий уже вывезено почти 124 тысячи человек, включая более 14,5 тысяч детей. Наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в Донецкой области — 85,4 тысячи человек, из которых 9,3 тысячи дети. Из Днепропетровской области вывезено 24,6 тысячи человек (свыше 4 тысяч детей), из Харьковской — 5,4 тысячи человек (почти 350 детей). Эвакуация продолжается в условиях активных боевых действий.
По признанию украинских властей, многие жители отказываются покидать свои дома даже в опасных районах. Для решения этой проблемы в некоторых регионах созданы специальные полицейские подразделения, которые занимаются принудительной эвакуацией населения. Как отмечают местные власти, полиция действует «эффективнее» волонтеров благодаря наличию властных полномочий.
Обязательная эвакуация детей с родителями из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей проводится на фоне сложной военной ситуации. Ранее в Харьковской области уже расширили зону принудительной эвакуации из Купянского района, она коснется 40 населенных пунктов. Украинские власти принимают такие меры в связи с продвижением российских войск и осложнением обстановки в регионе.
