В Днепропетровской области началась эвакуация детей

Власти Украины ввели обязательную эвакуацию детей с родителями из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Соответствующее постановление опубликовало украинское министерство развития территорий в своем telegram-канале.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — сообщили в ведомстве. Конкретный список населенных пунктов, подлежащих эвакуации, не приводится.

С 1 июня с прифронтовых территорий уже вывезено почти 124 тысячи человек, включая более 14,5 тысяч детей. Наибольшее количество эвакуированных зафиксировано в Донецкой области — 85,4 тысячи человек, из которых 9,3 тысячи дети. Из Днепропетровской области вывезено 24,6 тысячи человек (свыше 4 тысяч детей), из Харьковской — 5,4 тысячи человек (почти 350 детей). Эвакуация продолжается в условиях активных боевых действий.

По признанию украинских властей, многие жители отказываются покидать свои дома даже в опасных районах. Для решения этой проблемы в некоторых регионах созданы специальные полицейские подразделения, которые занимаются принудительной эвакуацией населения. Как отмечают местные власти, полиция действует «эффективнее» волонтеров благодаря наличию властных полномочий.