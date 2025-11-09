Хозяина парома из Турции несколько раз предупреждали, что судно не пустят в Сочи

Сомнолог предупредила, что погружение в глубокую фазу дневного сна вызывает выработку серотонина, что приводит к головной боли Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дневной сон может вызывать чувство разбитости и головную боль из-за физиологических процессов, которые активируются при длительном отдыхе. Об этом рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

«Если человек днем погрузился в стадию глубокого сна, серотонин начинает вырабатываться слишком активно и может влиять на сосудистый тонус. Из-за этого возникают разбитость и головная боль», — объяснила врач в интервью «Ленте.ру».

Чтобы избежать негативных последствий, Черкасова советует ограничивать дневной сон 15-20 минутами. За это время организм успеет восстановить силы, но не успеет перейти в глубокую фазу сна. Просыпаться рекомендуется до 15:00 — это помогает сохранить качественный ночной отдых. Для быстрого восстановления тонуса после пробуждения врач рекомендует короткую прогулку, легкую физическую активность или употребление тонизирующих напитков.

Эксперт объяснила, что проблема возникает при нарушении естественных циркадных ритмов. Активная выработка серотонина во время дневного глубокого сна провоцирует сосудистые реакции, которые проявляются головной болью и общей слабостью. Соблюдение рекомендованных временных рамок позволяет использовать дневной отдых как эффективный способ восстановления энергии без негативных последствий для самочувствия.