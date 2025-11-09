Логотип РИА URA.RU
Казахстанским дальнобойщикам хотят увеличить срок пребывания в РФ

09 ноября 2025 в 23:01
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россия готова вернуть казахстанским дальнобойщикам право пребывать на своей территории без регистрации до 180 дней в год вместо текущих 90 дней. Это решит проблему, возникшую после введения в январе 2025 года новых правил для иностранных водителей. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней. Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков будет вновь повышен до 180 дней, предварительная договоренность достигнута по итогам межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами», — сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Решение России увеличить до 180 дней срок пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации может положительно повлиять на ситуацию с пробками на границе двух стран, которые образовались с сентября и привели к задержкам поставок и убыткам бизнеса. Ранее введение новых правил для иностранных водителей и ужесточение проверок способствовали логистическим проблемам и росту «серых» схем ввоза товаров.

  • 12345
    09 ноября 2025 23:51
    Цитата: Российская сторона заявила о своей готовности поддержать скорейшее решение вопроса о восстановлении прежнего 180-дневного срока проживания для казахских водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки. – Моя теория такова: если бы последствия были тщательно продуманы заранее, то сейчас не было бы никаких проблем, а значит, и не было бы необходимости в их своевременном решении. ;-)
