Казахстанским дальнобойщикам хотят увеличить срок пребывания в РФ

Россия готова вернуть казахстанским дальнобойщикам право пребывать на своей территории без регистрации до 180 дней в год вместо текущих 90 дней. Это решит проблему, возникшую после введения в январе 2025 года новых правил для иностранных водителей. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней. Срок пребывания в России без регистрации для казахстанских грузоперевозчиков будет вновь повышен до 180 дней, предварительная договоренность достигнута по итогам межправительственной комиссии по сотрудничеству между странами», — сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.