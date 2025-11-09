Гонка вооружений по-украински: кто больше всего поставляет оружия Киеву, на каком месте США

Из стран НАТО лидерами по отправке оружия Украине являются Германия, США и Великобритания Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense

Правительственный кризис в США (шатдаун), продолжающийся уже 40 дней, привел к фактической заморозке новых контрактов на экспорт американского вооружения странам НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов. Уже известно, что временно прекратятся поставки ракетных комплексов Patriot, реактивных систем HIMARS и не только.

Причем часть этого оружия через посредников поставлялась и на Украину, но не напрямую, так как с 14 июля 2025 года по распоряжению президента США Дональда Трампа для Киева действует программа PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. Какие страны в целом поставляют оружие на Украину и сколько вооружения поставили лично США — в материале URA.RU.

Украина — крупнейший импортер оружия в мире

С 2022 года Украина превратилась в крупнейшего в мире импортера вооружений. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за период 2020-2024 годов ее импорт основных видов вооружений вырос почти в 100 раз по сравнению с предыдущим пятилетием.

В этот период Украина получила 8,8% от общемирового объема импорта вооружений. Хотя помощь оказывали 35 государств, основными донорами выступили США и страны Европейского союза, действующие как на двусторонней основе, так и через общие механизмы, такие как Европейский фонд мира.

По данным SIPRI, США обеспечили 45% поставок, предоставив, в частности, Patriot, артиллерийские снаряды и дроны HIMARS. Германия заняла долю в 12% с поставками танков Leopard, систем противовоздушной обороны Iris-T и Patriot, а также боевых машин пехоты.

В свою очередь Польша обеспечила 11% поставок, поставив танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и беспилотники. На долю других стран пришлось 32% поставок, включающих различные виды вооружений, в том числе артиллерию, системы ПВО и боеприпасы.

Еврофонд — главный инструмент милитаризации Украины

Евросоюз играет важную роль в организации военной помощи Украине. Ключевым финансовым инструментом стал Европейский фонд мира (ЕФМ), через который в 2022-2023 годах было выделено 6,1 млрд евро на компенсацию странам-членам за поставки вооружений. В марте 2024 года был учрежден целевой Фонд помощи Украине в размере пяти миллиардов евро. Об этом писали New York Times.

Таким образом, общий объем финансовой поддержки в рамках этих фондов к февралю 2025 года достиг 11,1 млрд евро. С учетом двусторонней помощи от отдельных стран ЕС общий объем военной поддержки превысил 48,7 млрд евро.

Ведущие доноры оружия

Немцы — вторые милитаристы после США

Вторым после США лидером по экспорту оружия Украине является Германия. Она предоставила военную помощь Киеву на сумму около 28 млрд евро, из которых к декабрю 2024 года было перечислено 12,61 млрд евро. Среди поставленного вооружения — танки Leopard 1 и 2, системы залпового огня MARS II, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы ПВО Iris-T. На территории Украины также были построены заводы немецких компаний Rheinmetall и KMW по обслуживанию и ремонту бронетехники.

Британия идет следом

Великобритания также является одним из крупнейших доноров военной помощи Украине. По официальным украинским данным на ноябрь 2025 года, общий объем обязательств Великобритании в поддержку Украины составил 21,8 млрд фунтов стерлингов, из которых 13 млрд фунтов были направлены именно на военные нужды.

В рамках этой поддержки Соединенное Королевство поставило Украине широкий спектр вооружений, включая системы ПВО, артиллерию, бронетехнику (включая танки Challenger 2) и огромное количество беспилотников — только за первые шесть месяцев 2025 года было поставлено более 85 000 дронов. Правительство Великобритании также заявило о намерении сохранять объем военной помощи на уровне трех млрд фунтов стерлингов (примерно 320 млрд рублей) ежегодно как минимум до 2031 года.

Дания и Нидерланды первые, кто поставил Киеву F-16

Общий объем помощи от Дании составил 7,44 млрд евро. Страна передала стрелковое оружие, артиллерию, зенитные ракеты и вместе с Нидерландами профинансировала поставку танков Leopard 2. В августе 2024 года Дания начала передачу истребителей F-16, всего она предоставила 19 единиц.

В свою очередь Нидерланды выделили на военную помощь почти 5,88 млрд евро из запланированных 10,4 млрд. Гаага поставила Украине радары Thales Squire, самоходные гаубицы PzH 2000, ПЗРК Stinger, истребители F-16 (24 единицы, поставки завершены в феврале 2025 года) и ЗРК Patriot. Нидерланды также активно участвуют в создании совместных с Украиной мощностей по производству беспилотников на своей территории. Данные актуальны на конец 2014 года.

18 пакетов помощи от Швеции

Стокгольм с 2022 года предоставил 18 пакетов помощи на общую сумму около 6,45 млрд евро. Последний датирован январем 2025 года. В них вошли самоходные артиллерийские установки Archer, бронемашины CV90, танки Leopard 2 и другое вооружение. Подписанное соглашение о безопасности предусматривает поддержку до 2026 года на сумму более 7 млрд долларов.

Франция активно помогала Украине два года

Минобороны Франции в марте 2025 года опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года. Французские власти потратили 2,615 млрд евро. Они также выделили на эти цели 1,2 млрд евро Европейскому фонду мира, и в итоге общая сумма трат превысила 3,8 млрд евро.

Летом 2025 года Париж также предоставил Украине бюджетные гарантии на 1,5 миллиарда евро для закупки вооружений у французских оборонных предприятий. Среди поставленного вооружения Францией числятся САУ Caesar, ракеты SCALP и истребители Mirage 2000-5.

США лидировали по поставкам, но потом к власти пришел Трамп...

Соединенные Штаты являлись крупнейшим донором. С 2022 года Вашингтон поставил Украине, по различным оценкам, около 360 танков, 630 единиц бронетехники (БТР и БМП) и 100 тысяч дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Однако текущая политическая ситуация в Вашингтоне вносит неопределенность в будущие поставки.

Помимо текущего шатдауна, который действует с 1 октября 2025 года, в июле администрация президента Трампа объявила о паузе в поставках некоторых видов вооружений, включая противоракеты Patriot, управляемые артиллерийские снаряды GMLRS и ракеты Hellfire, официально — из-за проблем с нехваткой вооружения. Хотя вскоре после этого Трамп распорядился возобновить поставки оборонительных вооружений.

Кроме того, президент США ранее отказался удовлетворить запрос Украины на поставку крылатых ракет Tomahawk, заявив, что они нужны самим США. Изначально предполагалось, что Трамп согласится на отправку ракет.

Первые поставки Украине по новой программе

С 14 июля по распоряжению Трампа для Украины действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, или «Перечень приоритетных потребностей Украины»). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. По словам министра обороны Швеции Пола Юнсона, к программе присоединились около 20 стран.

С 16 октября в рамках этой программы США и члены НАТО передали Киеву первые партии вооружения. Сумма поставок составила два миллиарда долларов. Российская сторона выразила резкое недовольство, назвав поставки препятствием для мирного урегулирования конфликта.