Нашел в России второй дом и свое призвание: кто такой афганец Рафи Джабар, которого лично поддержал Путин

Рафи Джабар помогал ополченцам в Донбассе с 2014 года Фото: https://www.instagram.com/rafidzhabar/ (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскому президенту Владимиру Путину после заседания Совбеза показали на смартфоне видео с обращением солдата-добровольца Рафи Джабара, известного среди сослуживцев под позывным Абдулла. Мужчина был одним из первых добровольцев, кто поехал в Донбасс для защиты людей еще в 2014 году. Спустя несколько лет в 2017 году, он потерял обе ноги, подорвавшись на мине.

В 2023 году о бойце узнал лично Владимир Путин — он пообещал оказать ему реабилитационную поддержку. Спустя два года солдат Джабар вновь вышел на связь с президентом. Он рассказал, что учится заново ходить и совсем скоро будет готов вернуться в бой, в рамках СВО. Подробнее о самоотверженном пути российского солдата афганского происхождения — в материале URA.RU.

Афганское детство и путь в Россию

Рафи Джабар родился в Афганистане в 1978 году. Его жизнь с самого начала была омрачена войной: когда ему было всего два года, моджахеды убили его отца, а в семь лет он лишился матери. Эта трагедия, однако, открыла для него путь в Советский Союз. В рамках специальной программы детей, чьи родители погибли в конфликте, отправляли в советские интернаты для получения образования и профессии.

Так Рафи и его брат оказались в Волгоградском интернате, а позже он учился в Орловском банковском колледже. Однако затем молодых афганцев начали принудительно депортировать на родину, где их ждала верная смерть. Рафи удалось избежать этой участи, сбежав, в то время как его брат был депортирован.

"В общем, поняв, что меня будут депортировать, я просто взял свой паспорт, сказал: «Ассалам алейкум!», — сиганул в поезд и приехал в Ростов-на-Дону. <...> И с тех пор по 2014 год я жил в Ростове", — рассказал Джабар в интервью "Ридусу". Годы после распада Союза стали для Рафи временем полулегального выживания в России, но он никогда не обвинял в своих бедах русский народ.

Прибытие в Донбасс и боевое братство

Когда в 2014 году на Донбассе началось вооруженное противостояние, Рафи, работавший в то время заместителем руководителя афганской диаспоры в Ростове-на-Дону, не смог остаться в стороне. События в Одессе 2 мая стали для него последней каплей. В тот день радикалы жестоко расправились с противниками Майдана на Украине, устроив пожар в Доме профсоюзов. Здание было подожжено, в результате чего десятки людей погибли в огне. По официальным данным, жертвами трагедии стали около пятидесяти человек.

«Все, что происходит сегодня на Украине — это продолжение той афганской войны», — говорил он в интервью журналистам. В итоге он прибыл в Донецк 23 мая 2014 года и вошел в число первых ополченцев, став бойцом батальона «Восток».

«Донецк — единственное место, где мне отплатили добром»: трагедия и второе рождение

Осенью 2017 года возле села Спартак Рафи подорвался на мине, получив тяжелейшие ранения — боец потерял обе ноги. Своим вторым рождением он считает не только тот факт, что выжил, но и невероятную волну народной поддержки.

Очнувшись после комы, он увидел в окно больницы очередь из людей, желающих сдать кровь для него. Как выяснилось, православный священник Отец Борис обратился к своей пастве с просьбой о помощи, и на его зов откликнулись десятки людей — военные, студенты, простые рабочие. «Донецк — единственное в мире место, где за добро мне отплатили добром. Я понимаю, что этот народ никогда не оставит в беде», — с благодарностью отзывался Рафи Джабар.

«Заставить лечиться мог только Путин»: президент не остался в стороне

В 2023 году на заседании Совета по межнациональным отношениям руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал президенту России Владимиру Путину о бойце-афганце, который, потеряв ноги, отказывался покидать Донбасс для длительной реабилитации и установки протезов. Баринов пояснил, что заставить Джабара может только личная просьба Путина.

Президент пообещал помочь: «Уверен, мы эту проблему обязательно решим». Спустя два года, на аналогичном заседании, Баринов отчитался главе государства: потерявший ноги доброволец встал на протезы и сделал первые шаги. Он также передал слова благодарности от самого бойца: «Я горд и счастлив, что вам есть дело до таких простых солдат, как я». В ответ Владимир Путин передал Рафи Джабару большой привет и пожелал «всяческих успехов в его будущем здесь, в России».