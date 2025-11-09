Первая крупная ТЭС на биомассе получила повреждения на Украине

Пионер украинской зеленой энергетики био-ТЭС 2016 года получила серьезные разрушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в социальной сети.

«Она стала первой большой станцией на биомассе», — отметил Гриненко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), уточняя исторический статус объекта. Соучредитель компании не стал раскрывать точное местонахождение станции и данные о ее мощности.

ТЭС была построена в 2016 году и являлась пионером в использовании биомассы для крупномасштабной генерации электроэнергии на Украине. Фотографии, сопровождающие сообщение Гриненко, демонстрируют значительные повреждения объекта.

Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Компания играет важную роль в развитии альтернативной энергетики Украины.