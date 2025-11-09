Первая крупная ТЭС на биомассе получила повреждения на Украине
Пионер украинской зеленой энергетики био-ТЭС 2016 года получила серьезные разрушения
Первая на Украине крупная теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко в социальной сети.
«Она стала первой большой станцией на биомассе», — отметил Гриненко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), уточняя исторический статус объекта. Соучредитель компании не стал раскрывать точное местонахождение станции и данные о ее мощности.
ТЭС была построена в 2016 году и являлась пионером в использовании биомассы для крупномасштабной генерации электроэнергии на Украине. Фотографии, сопровождающие сообщение Гриненко, демонстрируют значительные повреждения объекта.
Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Компания играет важную роль в развитии альтернативной энергетики Украины.
Повреждение первой на Украине крупной теплоэлектростанции, работающей на биомассе, произошло на фоне масштабных атак на энергетическую инфраструктуру страны. Ранее сообщалось о полном прекращении генерации электроэнергии государственными ТЭС, значительных повреждениях электростанций в Харьковской, Киевской и других областях, а также о перебоях с электроснабжением в ряде городов Украины.
