Украина осталась без оружия и практически без людей: главное об СВО за 9 ноября

Россия не намерена завершать конфликт на Украине без урегулирования его первопричин. Об этом вновь напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистам. Тем временем ситуация на фронте для ВСУ становится все более тяжелой.

В Красноармейске (Покровске) украинские солдаты продолжаются оставаться под плотным окружением ВС РФ и не находят ничего лучше, чем сдаваться в плен. Параллельно с этим США заявили, что временно прекращают экспорт своего оружия странам НАТО, через посредничество которых его также получал и Киев. Главное о спецоперации на Украине за 9 ноября — в материале URA.RU.

Новые прогнозы по завершению СВО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященное 25-летию «Рособоронэкспорта», заявил, что завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов. Министр также подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для России закрыт.

Тем временем оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, высказал свое мнение о продолжительности конфликта. В своем telegram-канале он заявил, что длительность конфликта напрямую зависит от того, останется ли президент Украины Владимир Зеленский у власти. Дубинский считает, что при нынешнем руководстве конфликт может продолжаться еще как минимум два года. По его мнению, для прекращения войны необходимо, чтобы Украина получила нейтральный и внеблоковый статус, а также чтобы нынешний президент был отстранен от власти.

Шатдаун США и его последствия для Украины

Из-за временной приостановки работы американского правительства (шатдауна) США также приостановили экспорт американского оружия для союзников по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает Axios. Причем это решение также напрямую затронет и Украину, так как страна получает американское оружие через посредников в виде европейских стран. Таким образом, например, Киев получал реактивную систему залпового огня HIMARS.

С 14 июля по распоряжению Трампа для Украины действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. Известно, что к программе присоединились около 20 стран.

Окружены и практически сломлены: обстановка для ВСУ в Красноармейске

В Красноармейске (Покровске) российские военные продолжают наступление, в результате чего бойцы ВСУ сдаются в плен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Наступление ВС РФ в городе началось 26 октября, и за прошедшее время российским подразделениям удалось укрепить позиции и отрезать украинские войска от возможных путей отхода и подкрепления.

Денис Пушилин отметил бедственное положение украинских сил, оказавшихся в плотном окружении. «Противник, практически находясь в окружении, не имеет возможности полноценно выдерживать тот натиск и сдается в плен», — подчеркнул Пушилин.. По данным Минобороны, российские военные в настоящий момент наступают в микрорайоне Динас в Красноармейске.

В Харьковской области ситуация для Киева не лучше

В Харьковской области также наблюдается массовая сдача в плен солдат ВСУ. За сутки в плен сдались восемь украинских военных, еще больше самовольно оставили позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Одновременно Министерство обороны России проинформировало об отражении шести попыток наступления украинских войск в этом регионе.

«Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки „Север“ в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций, самовольно оставляя военные части», — рассказал собеседник в разговоре с российскими журналистами. По данным ТАСС, с января по октябрь 2025 года зафиксировано 176 321 случаев дезертирства со стороны ВСУ в целом.

По данным Министерства обороны России, в районе Купянска за последние сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 бронированные машины «Казак», американская самоходная артиллерийская установка Paladin. Также поражены пять пикапов и две станции радиоэлектронной борьбы.

К Путину обратился солдат-доброволец

Российскому президенту Владимиру Путину после заседания Совбеза показали на смартфоне видео с обращением солдата-добровольца Рафи Джабара. Тот был одним из первых добровольцев, кто поехал в Донбасс для защиты людей еще в 2014 году. Спустя несколько лет в 2017 году, он потерял обе ноги, подорвавшись на мине.