От Владивостока до Великого Устюга: поезд Деда Мороза отправится в рекордное путешествие по 70 городам России

В этом году Дед Мороз начнется свое путешествие во Владивостоке Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Волшебный экспресс Деда Мороза уже 19 ноября отправится в самое масштабное путешествие за всю историю проекта, охватив 70 российских городов. Маршрут начнется во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в его официальной резиденции — Великом Устюге. В Москве праздничный состав будет находиться 2-3 января. Состав также проедет по Транссибу, посетит Урал, Поволжье и центр страны.

Стать пассажиром новогоднего экспресса можно уже сейчас — продажа билетов стартовала 9 ноября исключительно на официальном сайте РЖД. В первый день продаж открылось бронирование для 17 городов маршрута, включая Владивосток, Хабаровск, Красноярск и Омск. Подробнее о том, где и когда можно встретить главного зимнего волшебника — в фоторепортаже URA.RU.

Впервые РЖД запустили поезд Деда Мороза 5 декабря 2021 года. Первый маршрут охватил 36 городов, дойдя до Екатеринбурга. Билеты раскупались мгновенно. В сезоне 2022/2023 поезд прошел БАМ и Транссиб до Находки, пополнившись новыми вагонами. В 2023 году появился кукольный театр, а в 2024 — маршрут дотянулся до Сахалина, и в составе появился вагон Снежной королевы.

С каждым годом поезд Деда Мороза удивляет все больше: расширяется география путешествия, дополняется программа. Неудивительно, что он прочно закрепился в статусе одного из самых долгожданных новогодних мероприятий в стране.