Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

От Владивостока до Великого Устюга: поезд Деда Мороза отправится в рекордное путешествие по 70 городам России

Поезд Деда Мороза посетит 70 городов с ноября по январь
09 ноября 2025 в 23:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В этом году Дед Мороз начнется свое путешествие во Владивостоке

В этом году Дед Мороз начнется свое путешествие во Владивостоке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Волшебный экспресс Деда Мороза уже 19 ноября отправится в самое масштабное путешествие за всю историю проекта, охватив 70 российских городов. Маршрут начнется во Владивостоке и завершится 11 января 2026 года в его официальной резиденции — Великом Устюге. В Москве праздничный состав будет находиться 2-3 января. Состав также проедет по Транссибу, посетит Урал, Поволжье и центр страны.

Стать пассажиром новогоднего экспресса можно уже сейчас — продажа билетов стартовала 9 ноября исключительно на официальном сайте РЖД. В первый день продаж открылось бронирование для 17 городов маршрута, включая Владивосток, Хабаровск, Красноярск и Омск. Подробнее о том, где и когда можно встретить главного зимнего волшебника — в фоторепортаже URA.RU.

Впервые РЖД запустили поезд Деда Мороза 5 декабря 2021 года. Первый маршрут охватил 36 городов, дойдя до Екатеринбурга. Билеты раскупались мгновенно. В сезоне 2022/2023 поезд прошел БАМ и Транссиб до Находки, пополнившись новыми вагонами. В 2023 году появился кукольный театр, а в 2024 — маршрут дотянулся до Сахалина, и в составе появился вагон Снежной королевы.

Продолжение после рекламы

С каждым годом поезд Деда Мороза удивляет все больше: расширяется география путешествия, дополняется программа. Неудивительно, что он прочно закрепился в статусе одного из самых долгожданных новогодних мероприятий в стране.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/11

Те, кто заранее купил билеты, смогут встретиться с самим волшебником в его «вагоне-приемной»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал