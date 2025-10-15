В России появятся новые вакцины от сезонных и привозных вирусов

Власти снизили риски распространения опасных инфекций в России. На встрече с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил высокий уровень реализации программы «Санитарный щит», который дает возможность предотвратить заболевания, завезенные из-за рубежа. Как рассказали эксперты URA.RU, проект спасает россиян от опасных инфекций, подхваченных за границей во время отпуска, а еще открывает возможности для разработки собственной вакцины от ветрянки.
В начале встречи премьер отметил, что Роспотребнадзор выполняет важные функции в нашем государстве, в первую очередь — это защита прав и интересов россиян в области потребления. А затем отметил, что для этого нужно внедрять современные инструменты с коллегами из дружественных стран, а также использовать лучшие практики, которые есть в мире, сказал премьер. Благодаря такому подходу к работе появился проект «Санитарный щит», позволяющий снижать риски проникновения опасных инфекций в Россию, отметил Мишустин.
«В России принимают меры для повышения эффективности работы Роспотребнадзора на пунктах пропуска, а еще мы активно работаем с нашими коллегами из СНГ и ЕАЭС», — обратил внимание Мишустин, а затем попросил Анну Попову рассказать, что делают специалисты службы по этому направлению.
На данный момент Россия ведет семь совместных проектов с разными странами СНГ и ЕАЭС по борьбе с инфекциями, сообщила она премьеру, а в шести дружественных государствах действует 27 мобильных лабораторий с нашей новейшей технологией, отметила Попова. «А еще мы обучаем специалистов — их число уже превысило 800 человек. Это высококлассные работники с профильным образованием, которым мы даем дополнительные знания в этой сфере», — уточнила Попова и отметила, что 85% всего оборудования, которое Россия поставляет в другие страны — отечественное, хотя пять лет назад ситуация была совершенно другой.
Необходимо продолжать налаживать отношения с зарубежными странами, в первую очередь с нашими ближайшими соседями, поскольку от этого напрямую зависит эпидситуация в стране, резюмировал Михаил Мишустин.
Делая акцент на реализации проекта «Санитарный щит», власти дали понять россиянам, что принимают все необходимые меры для предотвращения заболеваний, привезенных из-за рубежа, рассказала URA.RU директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «А именно успокоить жителей страны в условиях завершения отпусков, когда проявляется инкубационный период возможного заболевания и нужно защитить население от привезенных патогенов», — подчеркнула эксперт Попович.
А еще власти показали россиянам, что они защищены от недружественных стран, которые могут умышленно занести в Россию опасные микроорганизмы, добавила специалист.
Тему реализации проекта «Санитарный щит» также подняли на фоне сезонных заболеваний, которые беспокоят жителей, обратил внимание URA.RU доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского медицинского университета Владимир Тимошилов. В частности, речь идет о всплеске заболеваемости ветрянкой в ряде регионов страны, особенный рост которой с начала 2025 года зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе и Башкортостане.
«Проект „Санитарный щит“, который, в том числе направлен на выработку условий по созданию необходимых медпрепаратов, увеличивает потенциал наших специалистов в работе над созданием вакцины от ветряной оспы (сейчас ее закупаем у иностранных производителей, а именно у Бельгии, по информации в открытых источниках — прим. ред.), что освободит нас от рисков обострения ситуации из-за геополитической обстановки. В России есть все необходимые для этого ресурсы: кадры, технологии. Их нужно грамотно использовать», — сказал Тимошилов.
Производство собственной вакцины от ветрянки планируется на 2026–2027 годы. Ожидается, что она будет доступна для детей с девяти месяцев и до 17 лет.
Более того, разговоры вокруг «Санитарного щита», которые поднимают официальные лица страны, также успокаивают население на фоне таких сезонных заболеваний, как грипп и ОРВИ. «Для этого подключают все необходимые направления федерального проекта, в том числе мониторинг эпидемиологической ситуации в странах-донорах трудовой миграции, чтобы не запустить в страну источники заболеваний, в том числе коронавирусных инфекций, входящих в группу ОРВИ. Ведь нам важно не допустить ситуации, которая произошла до 2022 года — пандемии Covid-19», — резюмировал эксперт.
