На Украине честно сказали про масштабы разрушений объектов энергетики

Украина осталась без электричества после мощнейшего удара по энергосистеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинская энергосистема получила катастрофические повреждения в результате массированного удара 8 ноября, приведшего к полной остановке всех государственных ТЭС. Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов признал, что восстановление энергообъектов потребует значительного времени и дополнительного оборудования.

«Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время», — заявил Артем Некрасов в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. Он подчеркнул, что удар 8 ноября стал одним из самых мощных за весь период боевых действий.

По словам представителя Минэнерго Украины, повреждения получили как объекты генерации электроэнергии, так и системы распределения. Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных разрушениях на одной из своих ТЭС, а компания «Центрэнерго» констатировала полную остановку работы всех государственных теплоэлектростанций. Ситуация усугубляется необходимостью в дополнительном оборудовании для проведения восстановительных работ. Украинские энергетики испытывают острый дефицит запчастей и материалов.

Продолжение после рекламы

После удара на Украине были введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Многие регионы остались без света, а восстановление подачи энергии происходит крайне медленно из-за масштабов разрушений. Артем Некрасов отметил, что энергетики используют все доступные возможности для проведения ремонтов. Однако даже частичное восстановление работы энергосистемы потребует длительного времени и значительных ресурсов.

Текущая ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как наиболее критическая за последние месяцы. Власти предупреждают о возможных длительных перебоях в работе энергосистемы.

Сообщалось, что Украина полностью лишилась генерации на государственных теплоэлектростанциях. Как сообщили в «Центрэнерго», результаты восстановительных работ полностью утрачены, а выработка электроэнергии прекращена.