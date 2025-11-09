На Украине честно сказали про масштабы разрушений объектов энергетики
Украина осталась без электричества после мощнейшего удара по энергосистеме
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Украинская энергосистема получила катастрофические повреждения в результате массированного удара 8 ноября, приведшего к полной остановке всех государственных ТЭС. Заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов признал, что восстановление энергообъектов потребует значительного времени и дополнительного оборудования.
«Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему, но, давайте говорить открыто, на это потребуется время», — заявил Артем Некрасов в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. Он подчеркнул, что удар 8 ноября стал одним из самых мощных за весь период боевых действий.
По словам представителя Минэнерго Украины, повреждения получили как объекты генерации электроэнергии, так и системы распределения. Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных разрушениях на одной из своих ТЭС, а компания «Центрэнерго» констатировала полную остановку работы всех государственных теплоэлектростанций. Ситуация усугубляется необходимостью в дополнительном оборудовании для проведения восстановительных работ. Украинские энергетики испытывают острый дефицит запчастей и материалов.
После удара на Украине были введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Многие регионы остались без света, а восстановление подачи энергии происходит крайне медленно из-за масштабов разрушений. Артем Некрасов отметил, что энергетики используют все доступные возможности для проведения ремонтов. Однако даже частичное восстановление работы энергосистемы потребует длительного времени и значительных ресурсов.
Текущая ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как наиболее критическая за последние месяцы. Власти предупреждают о возможных длительных перебоях в работе энергосистемы.
Сообщалось, что Украина полностью лишилась генерации на государственных теплоэлектростанциях. Как сообщили в «Центрэнерго», результаты восстановительных работ полностью утрачены, а выработка электроэнергии прекращена.
Ранее Минобороны России заявило о нанесении массированных ударов по энергообъектам Украины, пояснив, что эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.
