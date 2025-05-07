Власти Курганской области объявили о завершении капитального ремонта моста через реку Тобол в Притобольном муниципальном округе. Информация об этом появилась в официальной группе агрохолдинга «Кургансемена» в социальной сети «ВКонтакте».
«8 мая 2025 года в 13.00 час. в селе Нагорское Притобольного округа пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому важному для нашей области событию и Юбилею Победы», — говорится в сообщении администрации муниципалитета. Мост, который долгие годы служил жителям региона, был поврежден паводком в прошлом году, и теперь его восстановление приурочено к 80-летию Великой Победы.
Как уточнили в администрации, старый мост был сильно поврежден весенним паводком 2023 года, после чего потребовалось проведение масштабных восстановительных работ. Капитальный ремонт проводился в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить движение транспорта и подготовить объект к праздничной дате. Местные жители и представители власти примут участие в церемонии открытия обновленного моста.
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