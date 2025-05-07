В курганском округе закончили ремонт моста через Тобол. Фото

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В Притобольном на годовщину Победы откроют мост
В Притобольном на годовщину Победы откроют мост Фото:

Власти Курганской области объявили о завершении капитального ремонта моста через реку Тобол в Притобольном муниципальном округе. Информация об этом появилась в официальной группе агрохолдинга «Кургансемена» в социальной сети «ВКонтакте». 

Так выглядит новый мост через Тобол
Так выглядит новый мост через Тобол
Фото:

«8 мая 2025 года в 13.00 час. в селе Нагорское Притобольного округа пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому важному для нашей области событию и Юбилею Победы», — говорится в сообщении администрации муниципалитета. Мост, который долгие годы служил жителям региона, был поврежден паводком в прошлом году, и теперь его восстановление приурочено к 80-летию Великой Победы.

Как уточнили в администрации, старый мост был сильно поврежден весенним паводком 2023 года, после чего потребовалось проведение масштабных восстановительных работ. Капитальный ремонт проводился в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить движение транспорта и подготовить объект к праздничной дате. Местные жители и представители власти примут участие в церемонии открытия обновленного моста.

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Власти Курганской области объявили о завершении капитального ремонта моста через реку Тобол в Притобольном муниципальном округе. Информация об этом появилась в официальной группе агрохолдинга «Кургансемена» в социальной сети «ВКонтакте».  «8 мая 2025 года в 13.00 час. в селе Нагорское Притобольного округа пройдет торжественное мероприятие, посвященное этому важному для нашей области событию и Юбилею Победы», — говорится в сообщении администрации муниципалитета. Мост, который долгие годы служил жителям региона, был поврежден паводком в прошлом году, и теперь его восстановление приурочено к 80-летию Великой Победы. Как уточнили в администрации, старый мост был сильно поврежден весенним паводком 2023 года, после чего потребовалось проведение масштабных восстановительных работ. Капитальный ремонт проводился в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить движение транспорта и подготовить объект к праздничной дате. Местные жители и представители власти примут участие в церемонии открытия обновленного моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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