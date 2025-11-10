Логотип РИА URA.RU
Сотни тюменцев останутся без работы

В Тюменской области до конца года сократят 389 работников
10 ноября 2025 в 10:10
Увольнения затронут 43 компании

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области до конца года сократят 389 работников. Сведения об увольнении сотрудников подали 43 компании. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

«С 1 октября до конца 2025 года 43 организации Тюменской области сократят 389 работников. <...> Среди тех, кто подал сведения о сокращении, лидируют предприятия сферы предоставления услуг по бурению, добычи нефти и газа, производства мебели», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в департаменте.

Увольнения затронут компании, где происходят различные организационные изменения, включая слияние, разделение, а также смену собственника. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области отмечен острый дефицит водителей. По данным рекрутинговых агентств, в регионе открыто более 500 вакансий.

