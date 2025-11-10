Сотни тюменцев останутся без работы

Увольнения затронут 43 компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области до конца года сократят 389 работников. Сведения об увольнении сотрудников подали 43 компании. Об этом сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

«С 1 октября до конца 2025 года 43 организации Тюменской области сократят 389 работников. <...> Среди тех, кто подал сведения о сокращении, лидируют предприятия сферы предоставления услуг по бурению, добычи нефти и газа, производства мебели», — рассказали изданию «РБК Тюмень» в департаменте.