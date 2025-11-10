На тюменских дорогах в ДТП пострадали 12 человек
Один человек погиб
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюменской области за выходные произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Один житель в результате ДТП погиб. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«11 ДТП произошло в регионе в минувшие выходные. Один человек погиб, 12 получили ранения, сбиты три пешехода, две аварии зафиксировали на федеральных автодорогах», — говорится в сообщении.
Одно из ДТП произошло в Ишимском районе. Там иномарка съехала в кювет и врезалась в бетонный люк и палисадник. Еще одна авария зафиксирована на трассе Екатеринбург — Тюмень. KIA улетела в кювет, водитель не справился с управлением.
Ранее URA.RU писало, что днем 8 ноября в Тюмени автомобиль Honda сбил 10-летнего ребенка на улице Республики. У иномарки отказали тормоза.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!