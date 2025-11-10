Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На тюменских дорогах в ДТП пострадали 12 человек

В Тюменской области за выходные произошло 11 ДТП, 12 человек пострадали
10 ноября 2025 в 10:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Один человек погиб

Один человек погиб

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области за выходные произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 человек. Один житель в результате ДТП погиб. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«11 ДТП произошло в регионе в минувшие выходные. Один человек погиб, 12 получили ранения, сбиты три пешехода, две аварии зафиксировали на федеральных автодорогах», — говорится в сообщении.

Одно из ДТП произошло в Ишимском районе. Там иномарка съехала в кювет и врезалась в бетонный люк и палисадник. Еще одна авария зафиксирована на трассе Екатеринбург — Тюмень. KIA улетела в кювет, водитель не справился с управлением.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что днем 8 ноября в Тюмени автомобиль Honda сбил 10-летнего ребенка на улице Республики. У иномарки отказали тормоза.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал