Свыше 500 тюменцев доставили в стационары за выходные

603 вызова поступили в экстренной форме Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени за выходные врачи и фельдшеры скорой помогли 1 227 жителям, 603 вызова поступили в экстренной форме. В стационары госпитализировали 525 пациентов. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранении.

