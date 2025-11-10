Свыше 500 тюменцев доставили в стационары за выходные
603 вызова поступили в экстренной форме
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
В Тюмени за выходные врачи и фельдшеры скорой помогли 1 227 жителям, 603 вызова поступили в экстренной форме. В стационары госпитализировали 525 пациентов. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранении.
Ранее URA.RU писало, что на прошлых выходных, со 2 по 4 ноября, госпитализировали 853 человека. Всего помощь оказали 1 830 местным жителям.
