Моор поздравил тюменских полицейских с профессиональным праздником
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел или День полиции
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. В своем telegram-канале он написал, что с начала года в регионе сократилось число тяжких преступлений, убийств, аварий.
«Это праздник тех, кто выбрал для себя нелегкую, но почетную службу — защищать закон и безопасность людей. Каждый день они стоят на страже порядка, предотвращают преступления, раскрывают тяжкие дела, обеспечивают спокойствие в наших городах и селах», — написал Моор.
Он отметил, что полицейские раскрыли более восьми тысяч преступлений. Кроме того, изъяли более 70 килограммов наркотиков. Отдельные слова благодарности Моор выразил ветеранам органов внутренних дел и их семьям.
