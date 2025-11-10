Логотип РИА URA.RU
Общество

Моор поздравил тюменских полицейских с профессиональным праздником

10 ноября 2025 в 11:10
10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел или День полиции

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 10 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником. В своем telegram-канале он написал, что с начала года в регионе сократилось число тяжких преступлений, убийств, аварий.

«Это праздник тех, кто выбрал для себя нелегкую, но почетную службу — защищать закон и безопасность людей. Каждый день они стоят на страже порядка, предотвращают преступления, раскрывают тяжкие дела, обеспечивают спокойствие в наших городах и селах», — написал Моор.

Он отметил, что полицейские раскрыли более восьми тысяч преступлений. Кроме того, изъяли более 70 килограммов наркотиков. Отдельные слова благодарности Моор выразил ветеранам органов внутренних дел и их семьям.

