Яичный вопрос и маркетплейс-ОПГ: шесть главных событий прошедшей недели в Тюменской области

Короткая рабочая неделя после затяжных праздничных выходных продлилась всего три дня — но, тем не менее, оказалась полна событий. Из-за обильного снегопада и большого количества ДТП к жителям области был вынужден обратиться губернатор, а полицейского из Тобольска заподозрили в крышевании казино. Чем еще запомнились прошедшие дни — в материале URA.RU.

Про власть

В правительстве изменили решение...

Волевым решением правительство Тюменской области решило не выставлять на повторную приватизацию свой крупнейший актив. Первая — и единственная — попытка собрать аукцион провалилась из-за отсутствия потенциальных покупателей. Возможно, отпугнула цена — за доходное предприятие власти хотели получить почти 11 миллиардов рублей. Известно, что за 2024 год Боровская птицефабрика заработала почти миллиард рублей в качестве чистой прибыли — вероятно, «такая корова нужна самому».

...и нашли денег для бюджета

Однако, без денег бюджет не останется: два банка согласились предоставить властям региона кредитные линии в количестве 11 штук по миллиарду каждая. «Совкомбанк» и «ВТБ» участвовали в закупках и смогли предложить властям самые удобные условия. Деньги — при необходимости — будут пущены на устранение кассовых разрывов при бюджетных платежах и на покрытие общего дефицита бюджета.

Про происшествия

В ДТП погиб врач

В одном из самых жестких ДТП прошедшей недели, которое и стало одной из причин обращения губернатора к людям, погиб молодой терапевт клиники КДЦ «Нефтяник». Трагедия произошла в районе развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Из-за обильного снегопада мужчина не справился с управлением и выскочил на встречку. Позже гибель врача официально подтвердили в медучреждении.

ОПГ «кинула» маркетплейс

Между тем, четверо не в меру предприимчивых тюменца организовали группировку, которая «обула» один из популярных маркетплейсов на 12 миллионов рублей. В схеме были задействованы фейковые аккаунты, с которых товары приобретались в рассрочку. Товары впоследствии сдавали в местные комиссионки, а вот остатки денег продавцам уже не выплачивали. Дело передано в суд.

Про город

Резервистов направят на объекты ТЭК

Стало известно, что резервистов, которых набирают в Тюменской области для защиты от беспилотников, будут привлекать к охране объектов ТЭК. В состав «ополчения» войдут люди, подписавшие особый контракт. По видимому, им предстоит оборонять крупные АЗС, энергетические и перерабатывающие предприятия региона.

В аэропорту появилась бесплатная вода

После долгих споров и разбирательств с местным отделением ФАС, в тюменском аэропорту Рощино наконец установили питьевые фонтанчики. Доступ к бесплатной чистой воде, казалось бы, является одним из гражданских прав, однако администрации аэропорта понадобились рекомендации антимонопольщиков. Фонтанчики расположены там, где они нужны больше всего — в зонах вылета, в которых до этого воду можно было только купить.