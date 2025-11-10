Синоптики пообещали пермякам теплую неделю

Температура воздуха ожидается на 4–6 градусов выше климатической нормы Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Пермском крае метеорологическая зима пока не наступит. На предстоящей неделе температура воздуха ожидается на 4–6 градусов выше климатической нормы. Кроме того, в восточной части края на протяжении недели сохранится повышенный уровень осадков.

«В понедельник, 10 ноября, ожидается повышение температуры до +3…+4 градусов, на севере и востоке — около 0 градусов. На большей части территории края осадки будут незначительными, однако на севере и востоке возможно выпадение до 7–10 мм мокрого снега, что приведет к увеличению снежного покрова» — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.

Во вторник,11 ноября, в течение суток ожидается 0…–3 градуса, на юге — до +2 градусов. В среду, 12 ноября, ночью от –1 до –6 градусов, днем от –4 до +1 градуса. Ночь на четверг, 13 ноября, прогнозируется более холодной (–3…–8 градусов). Однако днем начнется поступление теплого воздуха с юга, и температура повысится до 0…–3 градусов. Осадки в эти дни вероятны только на севере и востоке края.

Продолжение после рекламы

В пятницу, 14 ноября, ожидается существенное поступление теплого воздуха с юго-запада под влиянием периферии крупного циклона. Днем усилится ветер, и с поступлением субтропического воздуха температура поднимется до +3…+7 градусов. На севере и востоке края начнется таяние выпавшего ранее снега.

В первой половине 15 ноября температура в краевой столице может достичь +5…+7 градусов, что близко к суточным рекордам тепла, зафиксированным в эти дни в 2010 году. Есть вероятность обновления температурных рекордов, особенно 15 ноября, когда максимум составит +6 градусов.