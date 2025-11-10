Пермская галерея открыла выставку картин, которые продаст
Картины уйдут с молотка уже 21 нобяря
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Пермской художественной галерее открылась выставка картин, созданных во время арт-резиденции «Конный мир». Художники десть дней жили в конно-спортивном комплексе, и в результате написали серию работ, которые будут проданы на аукционе. На этой неделе каждый сможет увидеть их.
«По итогам арт-резиденции были созданы 23 работы. Их можно будет увидеть на выставке-предаукционном показе „Конный мир“, которая пройдет с 10 по 14 ноября в выставочном зале Пермской галереи на заводе „Телта“ (Окулова, 73, корп. 3, 4 этаж). Вход свободный», — рассказали в галерее.
Сам аукцион состоится 21 ноября в конноспортивном комплексе в поселке Ферма. Вырученные деньги музей потратит на установку тактильных полос и создание тактильных копий экспонатов, которые помогут приобщиться к искусству незрячим посетителям нового здания галереи.
