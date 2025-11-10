Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Пермская галерея открыла выставку картин, которые продаст

10 ноября 2025 в 10:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Картины уйдут с молотка уже 21 нобяря

Картины уйдут с молотка уже 21 нобяря

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Пермской художественной галерее открылась выставка картин, созданных во время арт-резиденции «Конный мир». Художники десть дней жили в конно-спортивном комплексе, и в результате написали серию работ, которые будут проданы на аукционе. На этой неделе каждый сможет увидеть их.

«По итогам арт-резиденции были созданы 23 работы. Их можно будет увидеть на выставке-предаукционном показе „Конный мир“, которая пройдет с 10 по 14 ноября в выставочном зале Пермской галереи на заводе „Телта“ (Окулова, 73, корп. 3, 4 этаж). Вход свободный», — рассказали в галерее.

Сам аукцион состоится 21 ноября в конноспортивном комплексе в поселке Ферма. Вырученные деньги музей потратит на установку тактильных полос и создание тактильных копий экспонатов, которые помогут приобщиться к искусству незрячим посетителям нового здания галереи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал