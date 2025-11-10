Пермяков зовут на съемки легендарной новогодней передачи в Москву

В съемках примут участие SHAMAN, Филипп Киркоров, Анна Asti и другие артисты Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Жителей Перми зовут в автобусный тур на передачу «Песня года», съемки которой пройдут в Москве 6 декабря 2025 года. Стоимость трехдневной поездки составляет 27,9 тысячи рублей для взрослого, сказано на сайтах пермских турфирм.

«Пермяки могут стать частью легендарного шоу „Песня года“ в Москве. В поездку включены телевизионная съемка и экскурсия по предпраздничной столице», — говорится в описании тура.