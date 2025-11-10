Логотип РИА URA.RU
Пермяков зовут на съемки легендарной новогодней передачи в Москву

Турфирмы начали продавать путевки из Перми на съемки «Песни года» в Москве
10 ноября 2025 в 11:08
В съемках примут участие SHAMAN, Филипп Киркоров, Анна Asti и другие артисты

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Жителей Перми зовут в автобусный тур на передачу «Песня года», съемки которой пройдут в Москве 6 декабря 2025 года. Стоимость трехдневной поездки составляет 27,9 тысячи рублей для взрослого, сказано на сайтах пермских турфирм.

«Пермяки могут стать частью легендарного шоу „Песня года“ в Москве. В поездку включены телевизионная съемка и экскурсия по предпраздничной столице», — говорится в описании тура.

Уточняется, что на концерте выступят SHAMAN, Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита, Елка, Леонид Агутин, Валерия, Дмитрий Маликов, Люся Чеботина, Клава Кока и другие артисты. Билеты на концерт уже включены в стоимость поездки. Автобус из Перми отправится 5 декабря, а вернется — 8 декабря. 

