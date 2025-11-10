Пермячка нашла грибы в ноябрьском лесу. Фото
10 ноября 2025 в 11:04
Женщина нашла грибы в ноябре
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пермячка Екатерина Катина сходила в лес и нашла там грибы. О своей прогулке и находках в ноябре женщина рассказала в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Ходила в лес 8 ноября. Там много маленьких лисичек. Собирала в Добрянском районе,» — поделилась Екатерина.
Ранее пермяки уже находили лисички в конце октября. Также некоторым любителям тихой охоты удавалось собрать и белые грибы, которые выросли поздней осенью.
Лисички из леса в ноябре
Фото: Екатерина Катина паблик «Грибы Пермского края», vk.com
