Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пермячка нашла грибы в ноябрьском лесу. Фото

10 ноября 2025 в 11:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина нашла грибы в ноябре

Женщина нашла грибы в ноябре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермячка Екатерина Катина сходила в лес и нашла там грибы. О своей прогулке и находках в ноябре женщина рассказала в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Ходила в лес 8 ноября. Там много маленьких лисичек. Собирала в Добрянском районе,» — поделилась Екатерина.

Ранее пермяки уже находили лисички в конце октября. Также некоторым любителям тихой охоты удавалось собрать и белые грибы, которые выросли поздней осенью.

Продолжение после рекламы


Лисички из леса в ноябре

Фото: Екатерина Катина паблик «Грибы Пермского края», vk.com

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал