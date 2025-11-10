Пермские власти объяснили, почему на шоссе Космонавтов сняли новый асфальт
Параллельно на участке ведется озеленение
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми сняли асфальт на новых велосипедных дорожках на шоссе Космонавтов. Как пояснили URA.RU в краевом министерстве транспорта, верхний слой покрытия меняют из-за несоответствия проектным характеристикам.
«На велосипедной дорожке в районе Крисанова ведется замена верхнего слоя асфальтобетона. Это связано с несоответствием проектным характеристикам», — сообщили URA.RU в ведомстве. Параллельно на газоне ведутся работы по посадкам зеленых насаждений.
Новые пешеходные и велосипедные дорожки появились на шоссе Космонавтов летом 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, зачем их окрасили в красный и голубой цвет.
