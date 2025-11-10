Логотип РИА URA.RU
В пермском Саду соловьев найден необычный «метеоритный» гриб. Фото

10 ноября 2025 в 11:33
Яркий гриб когда-то считали остатками метеоритов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми в Саду соловьев на речке Уинке экоактивист Надежда Баглей нашла необычный гриб. Это дрожалка оранжевая. По словам Баглей, в Средневековье люди считали эти грибы остатками метеоритов.

«Вот такой необычный гриб пытался спрятаться под листком в Саду соловьев. Но красоту не скроешь! В Средние века существовало поверье, что это остатки метеоритов. И поэтому их называли Звездное желе», — рассказала Баглей, опубликовав фото в соцсети «ВКонтакте».

Дрожалка оранжевая — позднеосенний, а иногда даже зимний гриб. Он терпит ночные заморозки, но не выносит жары и солнца. Дрожалка оранжевая съедобна. Но нужно знать, как правильно собрать, и приготовить гриб.

Яркий гриб притаился на бревне

Фото: Надежда Баглей

