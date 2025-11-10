Осужденную экс-премьера правительства Пермского края Лопаеву просят оставить на свободе

Зимой 2025 года она получила отсрочку наказания для воспитания малолетнего ребенка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Индустриальный районный суд Перми 7 ноября поступило ходатайство уголовно-исправительной инспекции о смягчении наказания бывшей чиновнице Елене Лопаевой. Она осуждена за хищение 57,7 млн рублей.

«Предмет ходатайства — об освобождении от наказания, замене более мягким наказанием осужденному с отсрочкой исполнения приговора по достижении ребенком 14-летнего возраста, а также о сокращении срока отсрочки отбывания наказания по части 3,4 статьи 82 УК РФ пункт 17.1 статьи 397 УПК РФ», — говорится в картотеке дел на сайте суда.





Отсрочка реального наказания, предоставленная Лопаевой в феврале 2025 года для воспитания несовершеннолетнего сына, истекает 19 ноября. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ей осталось отбывать наказание в колонии примерно полгода. Издание Properm.ru уточняет, что инспекция ссылается на то, что Лопаева за время отсрочки не допускала нарушений и ответственно относилась к воспитанию сына. Поэтому инспекция просит освободить осужденную от отбывания оставшейся части наказания или заменить ее на более мягкое наказание.

В 2024 году Лопаева была приговорена к четырем годам лишения свободы за хищение 67 млн рублей из средств фонда «Содействие XXI век». Свою вину она не признала, а обжаловать приговор не смогла.