Россиянам рассказали о гарантированном способе сохранить свои деньги

Россиянам не следует выдавать посторонним информацию с оборотной стороны банковской карты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты», — отмечается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Тем не менее можно указать для перевода денег номер банковской карты, номер расчетного счета, номер телефона, к которому привязан счет, и название банка.

В ведомстве подчеркнули, что зачастую мошенники получают доступ к банковским счетам не из-за взлома финансовых учреждений, а благодаря тому, что люди сами разглашают конфиденциальную информацию. В ведомстве призвали граждан быть более бдительными.

