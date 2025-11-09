Логотип РИА URA.RU
Общество

Россиянам рассказали о гарантированном способе сохранить свои деньги

МВД: нельзя сообщать цифры на оборотной стороне банковской карты
09 ноября 2025 в 14:23
В МВД предупредили, что нельзя сообщать данные с оборотной стороны банковской карты

В МВД предупредили, что нельзя сообщать данные с оборотной стороны банковской карты

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Россиянам не следует выдавать посторонним информацию с оборотной стороны банковской карты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты», — отмечается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Тем не менее можно указать для перевода денег номер банковской карты, номер расчетного счета, номер телефона, к которому привязан счет, и название банка.

В ведомстве подчеркнули, что зачастую мошенники получают доступ к банковским счетам не из-за взлома финансовых учреждений, а благодаря тому, что люди сами разглашают конфиденциальную информацию. В ведомстве призвали граждан быть более бдительными.

Злоумышленники прибегают и к более изощренным способам, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых россиян. Например, они могут маскироваться под сотрудников банков или техподдержки, чтобы добиться от граждан установки программ для удаленного доступа и получить личную информацию для оформления кредитов.

