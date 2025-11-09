Россиянам рассказали о гарантированном способе сохранить свои деньги
В МВД предупредили, что нельзя сообщать данные с оборотной стороны банковской карты
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Россиянам не следует выдавать посторонним информацию с оборотной стороны банковской карты. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты», — отмечается в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Тем не менее можно указать для перевода денег номер банковской карты, номер расчетного счета, номер телефона, к которому привязан счет, и название банка.
В ведомстве подчеркнули, что зачастую мошенники получают доступ к банковским счетам не из-за взлома финансовых учреждений, а благодаря тому, что люди сами разглашают конфиденциальную информацию. В ведомстве призвали граждан быть более бдительными.
Злоумышленники прибегают и к более изощренным способам, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых россиян. Например, они могут маскироваться под сотрудников банков или техподдержки, чтобы добиться от граждан установки программ для удаленного доступа и получить личную информацию для оформления кредитов.
