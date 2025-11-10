Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Когда откроется продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени

Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени откроется 11 ноября
10 ноября 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Билеты для тюменцев начнут продавать 11 ноября

Билеты для тюменцев начнут продавать 11 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени откроется 11 ноября — ровно за 30 дней до прибытия состава. Информация об этом размещена на сайте РЖД. Сказочный паровоз остановится, в том числе и в Ишиме.

«Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город проведения мероприятий. Приобрести слоты можно с 15 часов по московскому времени», — указано на сайте РЖД.

Поезд в Тюмень прибудет 11 декабря. Стоянка продлится с 13 до 20 часов. На день раньше, 10 декабря, сказочный состав остановится в Ишиме. Там он задержится с 19 до 23 часов.

Продолжение после рекламы

Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД. Тюменцы раскупают квитки в первые минуты старта продаж.

В этом году поезд Деда Мороза посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал