Когда откроется продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени

Продажа билетов на поезд Деда Мороза в Тюмени откроется 11 ноября — ровно за 30 дней до прибытия состава. Информация об этом размещена на сайте РЖД. Сказочный паровоз остановится, в том числе и в Ишиме.

«Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город проведения мероприятий. Приобрести слоты можно с 15 часов по московскому времени», — указано на сайте РЖД.

Поезд в Тюмень прибудет 11 декабря. Стоянка продлится с 13 до 20 часов. На день раньше, 10 декабря, сказочный состав остановится в Ишиме. Там он задержится с 19 до 23 часов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД. Тюменцы раскупают квитки в первые минуты старта продаж.