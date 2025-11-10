Тюменец выступил на белорусском вокальном шоу

«Я из города Тюмень, живу в Москве. Выбранная композиция имеет для меня особое, пророческое значение. Я посвящаю ее своей семье, которая находится очень далеко», — рассказал Георгий перед своим выступлением.

Молодой человек рассказал в эфире шоу, что вырос в большой семье и является пятикратным дядей. Все члены жюри — Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов единогласно пропустили его в следующий этап конкурса. Ранее стало известно, что Дарья Зотеева стала участницей популярного шоу на ТНТ. Инстасамка появится в эфире третьего сезона передачи «Сокровища императора».