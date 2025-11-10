Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Тюменец выступил на белорусском вокальном шоу

Тюменец прошел отборочный этап белорусского вокального конкурса
10 ноября 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Судьи единогласно пропустили тюменца в следующий этап «Фактор.by»

Судьи единогласно пропустили тюменца в следующий этап «Фактор.by»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменец прошел отборочный тур белорусского вокального шоу «Фактор.by». Георгий исполнил песню «До свиданья, мама» группы «Моральный кодекс». Выпуск с участием 23-летнего певца вышел 7 ноября.

«Я из города Тюмень, живу в Москве. Выбранная композиция имеет для меня особое, пророческое значение. Я посвящаю ее своей семье, которая находится очень далеко», — рассказал Георгий перед своим выступлением.

Молодой человек рассказал в эфире шоу, что вырос в большой семье и является пятикратным дядей. Все члены жюри — Ольга Бузова, Денис Клявер, Стас Ярушин и Владимир Громов единогласно пропустили его в следующий этап конкурса. Ранее стало известно, что Дарья Зотеева стала участницей популярного шоу на ТНТ. Инстасамка появится в эфире третьего сезона передачи «Сокровища императора».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал