Птицефабрика тюменского олигарха вошла в федеральный топ по выручке

«Пышминская» в два раза уступает по выручке своему прямому конкуренту - Боровской птицефабрике Фото: Илья Московец © URA.RU

Птицефабрика «Пышминская», соучредителем которой является тюменский олигарх Владимир Шевчик, заняла восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Информацию приводит система прослеживаемости бизнеса СБИС. Что еще известно о компании — в материале URA.RU.

Кому принадлежит Пышминская птицефабрика

Главный бенефициар «Пышминской» известен в регионе не только как бизнесмен, но и как любитель лошадей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания была основана в декабре 1999 года. Первоначально в составе учредителей фигурировали Депимущества ХМАО, региональный фонд развития Ямала, сама фабрика как юрлицо и некая «Корпорация Порт». Она принадлежала уральскому бизнесмену Сергею Жорину, который сейчас занимается лесной промышленностью в Свердловской области.

Все эти фигуранты покинули состав учредителей к 2021 году. Но гораздо интереснее список акционеров Пышминской. На данный момент почти половина акций — в портфеле тюменского олигарха Владимира Шевчика. Остальное поделено между его партнерами по бизнесу: Александр Низамов и Ангелина Дудина отмечены во многих компаниях, учрежденных или управляемых Шевчиком.

Сколько зарабатывает Пышминская птицефабрика

По доходам Пышминская уступает своему прямому конкуренту в два раза. Если правительственная «Боровская» заработала в 2024 финансовом году почти миллиард рублей, то актив Шевчика чуть не дотянул до полумиллиарда: чистая прибыль — 495,4 миллиона. При этом в отрасли «животноводства и охотничьи хозяйства» пышминский производитель яиц занимает восьмое место в РФ. В настоящий момент компания имеет 11 лицензий, не замечена в нарушении налогового законодательства и имеет высокую бизнес-репутацию.

С кем судилась Пышминская птицефабрика

Проблем с законом у «Пышминской» практически нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За все время существования компания становилась ответчиком всего по девяти искам. Их общая стоимость в разрезе доходов мизерная — около четырех миллионов рублей. При этом два дела Пышминская выиграла, четыре проиграла, еще по трем производство было прекращено либо же даже не начато.