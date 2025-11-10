В Тюмени продают дом с лифтом и бассейном за 129 млн рублей
Общая площадь дома - 1056 квадратных метров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени продают трехэтажный особняк с бассейном и лифтом за 129 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.
«Прoдаeтcя дом с дизайнерским ремонтом в стиле Арт-Деко. С oднoй cтopoны oзepo, с другой — эко-парк Затюменский. Общая площадь — 1056 квадратных метров. В доме есть гидравлический лифт и бассейн длиною 13 метров», — говорится в объявлении.
В доме имеется большая спа-зона — 200 кв. м, кухня-гостиная, три спальни (в каждой свой санузел и гардеробная), библиотека, кабинет, прачечная, тренажерный зал, кинозал, бильярдная, джакузи, хамам, баня на дровах и отдельное помещения для обслуживающего персонала. Ранее стало известно, что в Тюмени выставили на продажу теплоход «Тюмень-2». Прогулочный катер хотят продать за 66 миллионов рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!