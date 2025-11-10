Общая площадь дома - 1056 квадратных метров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени продают трехэтажный особняк с бассейном и лифтом за 129 миллионов рублей. Информация об этом появилась на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

«Прoдаeтcя дом с дизайнерским ремонтом в стиле Арт-Деко. С oднoй cтopoны oзepo, с другой — эко-парк Затюменский. Общая площадь — 1056 квадратных метров. В доме есть гидравлический лифт и бассейн длиною 13 метров», — говорится в объявлении.