Тюменским онкобольным напоминать о приеме таблеток будет онлайн-помощник

Аспирант Тюменского медицинского университета Артем Журавлев разработал чат-бот в Telegram для онкобольных граждан. Его уже внедрили в несколько больниц областной столицы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Чат-бот „ХМЛ. Поддержка“ для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом создали сотрудники Тюменского медицинского университета. Платформа позволяет упросить взаимодействие врача и пациента», — отметили в ТюмГМУ.

Бот создан для отслеживания состояния больного. Так, в нем присутствует специальный дневник для записи самочувствия и побочных эффектов от препаратов. В нем также есть функция с напоминанием о приеме лекарств.

Особенно актуально данное приложение будет для тех, кто только столкнулся с заболеванием. В нем есть функция «Что делать, если…», которая даст советы при различных «нестандартных ситуациях», возникающих во время болезни. Это должно исключить лишнюю панику у больных.

Чат-бот уже внедрен в двух тюменских больницах. Им пользуются пациенты ОКБ №1 и МКМЦ «Медицинский город». По заверениям пресс-службы ТюмГМУ, приложение получило высокую оценку как сотрудников медучреждений, так и самих онкобольных.

Как URA.RU рассказали создатели инновации — аспирант Артем Журавлев и профессор Ольга Кныш, внедрение приложения в работу больниц — апробация технологии. Однако прямо сейчас планов по масштабированию в другие учреждения региона или страны — нет.