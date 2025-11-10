На трассе Тюмень — Омск водитель Mercedes погиб после столкновения с фурой

Авария произошла 9 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Тюмень — Омск КамАЗ выехал на встречку и столкнулся с Mercedes-Benz. Водитель иномарки погиб. Об этом сообщили в соцсетях УМВД России по Омской области. Авария произошла 9 ноября.

«Водитель автомобиля КамАЗ при движении по автодороге Тюмень — Омск в районе 463 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz. В результате ДТП водитель Mercedes от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

Водителя КамАЗа госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.