В мэрии Тобольска произошли кадровые изменения

Дронова занимала пост директора музейного комплекса тобольского Кремля

В Тобольске директором департамента по культуре и туризму стала Владислава Дронова. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. Ранее департамент возглавляла Зухра Исимбаева.

«На очередном заседании коллегии администрации города Тобольска назначил Дронову Владиславу Владимировну на должность директора департамента по культуре и туризму. Глубокие профессиональные знания в сфере культуры и искусства, управленческий опыт позволят уверенно решать задачи вверенного ей департамента», — написал Вагин.

Дронова работала в музейно-просветительской сфере около 15 лет. В том числе, она руководила местным музеем-заповедником.

