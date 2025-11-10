Пермский стратегический завод готовит площадку для строительства масштабного комплекса

Площадка готовится для строительства комплекса по разделению редкоземельных элементов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) проводит аукцион с целью выбора подрядчика для подготовки площадки к строительству комплекса по разделению редкоземельных элементов. Стартовая стоимость контракта составляет 15 млн рублей.

«В рамках контракта исполнитель должен убрать с территории деревья и кустарники, демонтировать незавершенные строительные объекты и утилизировать образовавшиеся отходы. Кроме того, разобрать асфальтовое покрытие и старую железнодорожною линию и провести планировочные работы на площадке», — сказано в техзадании на портале госзакупок.