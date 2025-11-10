Пермский стратегический завод готовит площадку для строительства масштабного комплекса

Логотип РИА URA.RU
Пермский стратегический завод готовит площадку для стройки комплекса за 15 млн
10 ноября 2025 в 12:22
Площадка готовится для строительства комплекса по разделению редкоземельных элементов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) проводит аукцион с целью выбора подрядчика для подготовки площадки к строительству комплекса по разделению редкоземельных элементов. Стартовая стоимость контракта составляет 15 млн рублей.

«В рамках контракта исполнитель должен убрать с территории деревья и кустарники, демонтировать незавершенные строительные объекты и утилизировать образовавшиеся отходы. Кроме того, разобрать асфальтовое покрытие и старую железнодорожною линию и провести планировочные работы на площадке», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Место проведения работ — Соликамск, улица Правды, 9. Потенциальные участники могут подавать заявки на участие в тендере до 10 ноября. Согласно условиям, работы необходимо начать в течение десяти рабочих дней после заключения договора, а завершить — до 31 марта 2026 года.

