Пермский стратегический завод готовит площадку для строительства масштабного комплекса
Площадка готовится для строительства комплекса по разделению редкоземельных элементов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
ОАО «Соликамский магниевый завод» (Пермский край) проводит аукцион с целью выбора подрядчика для подготовки площадки к строительству комплекса по разделению редкоземельных элементов. Стартовая стоимость контракта составляет 15 млн рублей.
«В рамках контракта исполнитель должен убрать с территории деревья и кустарники, демонтировать незавершенные строительные объекты и утилизировать образовавшиеся отходы. Кроме того, разобрать асфальтовое покрытие и старую железнодорожною линию и провести планировочные работы на площадке», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Место проведения работ — Соликамск, улица Правды, 9. Потенциальные участники могут подавать заявки на участие в тендере до 10 ноября. Согласно условиям, работы необходимо начать в течение десяти рабочих дней после заключения договора, а завершить — до 31 марта 2026 года.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!