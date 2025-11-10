В Пермском крае скончался 45-летний руководитель управления ЖКХ

Администрация Чердынского муниципального округа (Пермский край) сообщила о преждевременном уходе из жизни Дмитрия Дементьева. С 17 августа 2024 года он замещал должность начальника МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство». Руководителю было 45 лет.

«Дмитрий Дементьев родился 28 апреля 1980 года в Соликамске. В 2000 году окончил Соликамский автомобильно-дорожный колледж по специальности „Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта“ и получил квалификацию „Техник“. Трудовую деятельность начал в ООО „Лесстром“. На муниципальную службу поступил в марте 2021 года, заняв пост исполняющего обязанности директора МБУ „Рябининское“. В апреле этого же года перешел в МБУ „Городское жилищно-коммунальное хозяйство“ мастером, затем с июня 2024 года трудился специалистом по управлению эксплуатацией жилищного фонда», — сообщает местная мэрия в соцсети «ВКонтакте».