После пожара в легендарной бане Екатеринбурга закрыли самый элитный разряд

В банях «Сандуны Урал» в Екатеринбурге закрыли Демидовский разряд
В Екатеринбурге в банном комплексе «Сандуны Урал» после ночного пожара закрыли одно из отделений — Демидовский разряд — самый дорогой в общественной бане. Об этом рассказали представители комплекса.

«Демидовский разряд временно закрыт по техническим причинам. Мы приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из объявления на сайте «Сандунов».

Пожар в комплексе случился в ночь на 7 октября. Из здания валил густой дым. В тушении возгорания участвовали 20 спасателей и восемь единиц спецтехники.

