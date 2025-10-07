После пожара в легендарной бане Екатеринбурга закрыли самый элитный разряд

Разряд закрыли по техническим причинам
В Екатеринбурге в банном комплексе «Сандуны Урал» после ночного пожара закрыли одно из отделений — Демидовский разряд — самый дорогой в общественной бане. Об этом рассказали представители комплекса.
«Демидовский разряд временно закрыт по техническим причинам. Мы приносим извинения за доставленные неудобства», — следует из объявления на сайте «Сандунов».
Пожар в комплексе случился в ночь на 7 октября. Из здания валил густой дым. В тушении возгорания участвовали 20 спасателей и восемь единиц спецтехники.
