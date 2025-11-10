Животное освободили и передали ее заявителю, который обязался найти хозяев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ближе к вечеру 8 ноября на телефон поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа (Пермский край) поступил звонок. Сообщалось о том, что на улице Голдобина животное застряло в приоткрытом окне.

«На место были направлены спасатели. По прибытии они освободили кошку и передали ее заявителю, который обязался найти хозяев животного», — сообщает поисково-спасательная служба КМО (16+) в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало о том, что кунгурские спасатели вызволили котенка из канализационной трубы. Инцидент произошел в ночь на 3 октября 2025 года.

