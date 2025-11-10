Чарли Чаплин, сказка и концерты: афиша частной филармонии «Триумф» в Перми

«Триумф» ждет гостей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми частная филармония «Триумф» начинает неделю с показов серии короткометражных фильмов Чарли Чаплина (6+). Так же в ближайшие дни здесь покажут музыкальную сказку для детей, выступит дуэт пианиста Алексей Гориболя и незрячего тенора Олега Крикуна (12+) и пройдут другие концерты современной и классической музыки. Подробности — в обзоре URA.RU.

10 ноября

Немое кино (6+)

В рамках серии показов фильмов Чарли Чаплина в понедельник в «Триумфе» представят короткометражки, где он выступил не только в роли актера, но и режиссера, и сценариста. Показ комедийных лент «Танго-путаница», «Его музыкальная карьера» и «Застигнутый в кабаре» начнется в 19:00.

12 ноября

«Конек-Горбунок» (0+)

Вечером в среду «Триумф» приглашает заглянуть в сказку под звуки английского рожка и фортепиано. «Конек-Горбунок» оживет на экране с помощью песочной анимации. «Все сказочные герои оживут на большом экране в красочных картинах из песка художницы Лидии Миллер, которые будут рождаться прямо на ваших глазах. Добрый сказочник Сергей Степанов бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства», — обещают организаторы. Начало в 18:00.

13 ноября

«Proзрение» (12+)

Это концертная программа заслуженного артиста России, пианисто Алексея Гориболя и незрячего тенора Олега Крикуна. Прозвучат изящные и страстные романсы Даргомыжского на стихи Пушкина и Лермонтова, музыка Чайковского, Рахманинова, Десятникова, Грибоедова. Алексей Гориболь, признанный мастер камерного жанра, не только аккомпанирует, но и ведет диалог с голосом Олега Крикуна, чей талант и уникальное чувство музыки покоряют сердца. Начало концерта в 19:00.

14 ноября

Концерт Дениса Стельмаха (12+)

В пятницу на сцене «Триумфа» композитор и пианист Денис Стельмах. Он выступит с сольной программой «Современная академическая музыка. Неоклассика». Начало в 18:00.

15 ноября

«Легенда скрипичных мастеров» (6+)